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Conductor arrastra a hombre sobre el capó tras discusión por choque y lo lanza al pavimento en San Borja

El agraviado fue trasladado al hospital Dos de Mayo con múltiples lesiones y un corte en la cabeza, mientras la Policía investiga el caso tras su denuncia.

El hombre fue trasladado al Hospital Dos de Mayo para recibir atención médica.
El hombre fue trasladado al Hospital Dos de Mayo para recibir atención médica. | Composición LR
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Un hombre resultó con fracturas en una pierna y un brazo luego de ser arrastrado sobre el capó de un automóvil negro en San Borja. El hecho ocurrió después de un choque vehicular, cuando los involucrados no habrían llegado a un acuerdo sobre lo sucedido. El conductor continuó avanzando con el agraviado sujetado a los limpiaparabrisas, hasta que frenó intempestivamente y provocó que cayera sobre el pavimento.

Según la denuncia, el hombre intentó detener la marcha del vehículo golpeando el parabrisas mientras permanecía sobre el capó. Tras la caída, se levantó con dificultad, cojeando y sujetándose una mano, antes de recibir ayuda y ser trasladado al hospital Dos de Mayo.

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De acuerdo con el reporte médico, la víctima presenta fracturas en una pierna y un brazo, además de golpes en distintas partes del cuerpo y un corte en la cabeza. El paciente quedó bajo observación médica.

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San Borja: Policía busca al conductor denunciado

El agraviado presentó una denuncia en la comisaría de San Borja para que se investigue lo ocurrido y se determinen las responsabilidades. Asimismo, espera que los videos del incidente y los testimonios permitan esclarecer las circunstancias de la agresión.

La Policía Nacional inició las diligencias para identificar y ubicar al conductor del automóvil negro. Los investigadores revisan las imágenes registradas durante el incidente y las cámaras de seguridad del distrito para reconstruir los hechos y establecer la ruta que habría seguido el vehículo.

Como parte de las pesquisas, los agentes acudieron al domicilio que figura a nombre del denunciado en los registros de Reniec, pero no lograron ubicarlo. Las diligencias continúan con la recopilación de pruebas audiovisuales y otros elementos que permitan avanzar en la investigación.

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