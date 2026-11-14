Misa de León XIV en Las Palmas: estas son las vías de Barranco que estarán restringidas desde mañana La medida regirá desde la noche del domingo 15 hasta la tarde del lunes 16 de noviembre, debido al desplazamiento del pontífice hacia la Base Aérea Las Palmas, en Surco.

La Municipalidad de Barranco anuncia restricciones de tránsito vehicular en vías del distrito por la misa del papa León XIV el 16 de noviembre. Medida busca facilitar el desplazamiento del pontífice. | composición

La Municipalidad de Barranco anuncia restricciones de tránsito vehicular en vías del distrito por la misa del papa León XIV el 16 de noviembre. Medida busca facilitar el desplazamiento del pontífice. | composición

La Municipalidad de Barranco informó sobre la restricción del tránsito vehicular en algunas vías del distrito debido a la misa que el papa León XIV presidirá este lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Surco.

La medida forma parte del plan de desvíos dispuesto por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para facilitar el desplazamiento del pontífice y ordenar el tránsito durante la jornada.

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¿Qué vías de Barranco serán restringidas?

De acuerdo con el comunicado municipal, una de las principales vías afectadas será la avenida Francisco Bolognesi, en el tramo comprendido desde la avenida Escuela Militar hasta la avenida República de Panamá.

También se restringirá el circuito que conecta la avenida Bolognesi con la Vía Expresa Sur. Estas restricciones estarán vigentes desde las 10.00 p. m. del domingo 15 de noviembre hasta las 5.00 p. m. del lunes 16.

Asimismo, las vías interiores comprendidas dentro del cuadrante intervenido serán incluidas en el plan de desvíos elaborado por la MML. La Municipalidad de Barranco informó que personal será desplegado desde la madrugada del lunes para orientar a los conductores y apoyar en los puntos intervenidos.

Ante estas modificaciones, la comuna recomendó a los ciudadanos planificar con anticipación sus desplazamientos, especialmente a quienes tengan previsto dirigirse hacia la Base Aérea Las Palmas para participar de la misa del papa León XIV.

¿A qué hora será la misa del papa León XIV?

Según el itinerario previsto para su último día en el Perú, el papa León XIV acudirá primero, a las 8.30 a. m., a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Posteriormente, se trasladará hacia la Base Aérea Las Palmas, donde oficiará una misa a las 10.30 a. m. ante miles de fieles.

Luego de la celebración, el pontífice se dirigirá a la Base Aérea del Callao, donde participará en una ceremonia de despedida programada para la 1.15 p. m.

Finalmente, está previsto que León XIV parta rumbo a Roma, Italia, alrededor de la 1.45 p. m., con lo que concluirá su visita apostólica al Perú.