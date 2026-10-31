Vía Expresa y Línea Amarilla podrían inundarse: Cenepred identifica 20 pasos a desnivel en riesgo en Lima El Cenepred advierte que 20 de los 33 pasos a desnivel evaluados y 43 puentes presentan condiciones de vulnerabilidad ante lluvias intensas. Además, más de 330.690 personas están expuestas a posibles inundaciones en Lima y Callao.

La Vía Expresa, el túnel de la Línea Amarilla y el bypass de la avenida 28 de Julio figuran entre las infraestructuras viales de Lima que podrían inundarse ante lluvias intensas asociadas al fenómeno el Niño. Un estudio del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) identificó que 20 de los 33 pasos a desnivel evaluados presentan condiciones que podrían favorecer la acumulación de agua.

La evaluación también determinó que 43 de los 64 puentes analizados en las cuencas de los ríos Rímac, Lurín y Chillón presentan características de vulnerabilidad ante un posible incremento del caudal. Estos resultados advierten sobre los riesgos que podrían afectar la infraestructura y complicar el desplazamiento de la población durante una emergencia.

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El estudio comprendió 50 distritos de Lima Metropolitana y el Callao. Además, identificó que más de 330.690 personas de ocho distritos podrían estar expuestas a inundaciones por lluvias intensas.

Vía Expresa, Línea Amarilla y otros 18 puntos figuran en la evaluación del Cenepred

José Luis Epiquén, especialista en gestión del riesgo de desastres del Cenepred, explicó a Canal N que el 60% de los pasos a desnivel evaluados podría sufrir aniegos. Entre los puntos mencionados figuran el bypass de la avenida 28 de Julio, la Vía Expresa, el cruce de las avenidas Arequipa y Javier Prado, la avenida Angamos y el túnel de la Línea Amarilla.

La relación de 20 puntos identificados comprende el bypass Brasil-La Marina, la bajada de la avenida Malecón, el bypass de la avenida Arequipa, el bypass de 28 de Julio, el bypass de la avenida México, el cruce de las avenidas Javier Prado y Arequipa, el cruce de Javier Prado con la Vía Expresa y el bypass Alfonso Ugarte.

Cenepred identifica 20 pasos a desnivel que podrían inundarse ante lluvias intensas en Lima

También incluye la Vía Expresa Línea Amarilla, el bypass Mateo Pumacahua, la avenida Panamericana Sur, el cruce de las avenidas Separadora Industrial y Juan Velasco Alvarado, el óvalo Pachacútec (Real Plaza), en Villa María del Triunfo, y el bypass de la avenida Benavides con la Panamericana Sur.

Completan la lista el bypass de Angamos Este con San Luis, la avenida Javier Prado Este, el cruce de la avenida Universitaria con la Panamericana Norte, el cruce de la Panamericana Norte con San Juan, el bypass de la avenida Tingo María y la vía Nuevo Aeropuerto.

Estas infraestructuras requieren atención por sus características a desnivel, que pueden favorecer la acumulación de agua durante precipitaciones intensas y dificultar el tránsito vehicular.

Cenepred advierte vulnerabilidad en 43 puentes de Lima

El análisis también evaluó 64 puentes ubicados en las cuencas de los ríos Rímac, Lurín y Chillón. De ese total, 43 presentan características de vulnerabilidad, equivalentes al 67%.

Entre los casos señalados por Epiquén figura el puente Cruz de Motupe, ubicado en el límite de Comas y Puente Piedra. La estructura, construida principalmente con madera, permite el desplazamiento de los habitantes de ambos distritos. Sin embargo, registra antecedentes de crecidas en las que el agua alcanzó el nivel de su tablero.

Otro punto de preocupación es el puente Caracol, situado en Lurigancho. Según el especialista, esta antigua estructura también registra episodios en los que el agua sobrepasó su nivel. El estudio incluye, además, otros puentes de las cuencas del Rímac y Lurín, donde la erosión podría comprometer los laterales y muros de contención.

Epiquén indicó que el Cenepred desarrolla esta evaluación en coordinación con los gobiernos locales y que el levantamiento de información se encuentra en su etapa final. Los resultados complementarán el escenario de riesgo por inundaciones elaborado por la institución.

ATU reforzará señalización en ocho puntos críticos para evitar que buses queden atrapados

Ante el riesgo de inundaciones, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que reforzará la señalización en ocho puntos vulnerables para evitar que los vehículos de transporte público queden atrapados en zonas inundadas.

La medida forma parte del plan “Gestión del riesgo y continuidad operativa del transporte ante el fenómeno el Niño”, que la entidad presentó el 30 de octubre a más de 200 operadores de transporte público de Lima y Callao.

Los puntos identificados por la ATU son el bypass de 28 de Julio; la avenida Alfonso Ugarte, a la altura de las plazas Dos de Mayo y Castilla; la Panamericana Norte, en el óvalo Infantas; y el cruce de la avenida Universitaria con la Panamericana Norte.

La lista también comprende los sectores de los puentes Huáscar y Ricardo Palma, en la Línea Amarilla; la avenida Los Alisos, en el bypass con la Panamericana Norte; la Vía de Evitamiento, en el bypass con la avenida 9 de Octubre; y la avenida Malecón Checa, ante una posible crecida del río Rímac.

El presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, explicó que la entidad considera los 30 centímetros de acumulación de agua como una condición de riesgo para la circulación vehicular. Por ello, instalará señales con tres niveles de alerta: vigilancia, restricción y suspensión del tránsito.

La entidad también contempla rutas alternativas y mecanismos de comunicación con los operadores para coordinar desvíos y evitar el ingreso de unidades a zonas comprometidas. Además, identificó tramos del corredor Morado próximos al río Rímac que requieren especial atención ante posibles inundaciones.

Estas medidas forman parte de las acciones de prevención que la ATU busca coordinar con los operadores y las municipalidades de Lima y Callao para mantener la continuidad del transporte público ante los efectos de las lluvias intensas.