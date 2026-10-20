Vecinos de Lima y Callao protestaron a las afueras del Congreso de la República en rechazo a la ejecución del viaducto de la Vía Expresa Santa Rosa, el Anillo Vial Periférico y el trazo de la nueva Carretera Central por Cieneguilla.

Cieneguilla: Un valle que podría quedar totalmente destruido

El valle de Cieneguilla funciona como el pulmón verde para la ciudad. Ubicado entre Ate, Chaclacayo, Huarochirí y Pachacámac, destaca por ser un espacio de esparcimiento para cientos de familias. Sin embargo, esta gran área verde se ve amenazada por el trazo de la nueva carretera central: “Nos va a destrozar el valle”.

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Anis Houdali, vecino de Cieneguilla expresó su miedo por la posible afectación a sitios arqueológicos que contempla el trazo de la nueva carretera central. “Son patrimonio mundial por la UNESCO. Boye, Huaycán de Cieneguilla y el Camino Capañan”.

Asimismo, resaltó las incongruencias presupuestales que existen en el expediente de este proyecto. La Carretera Central pasó de 11 mil millones a 30 mil millones de soles, y podría alcanzar los 36 mil millones. Ante ello, pidió a la Comisión de Presupuesto que no apruebe recursos adicionales para el proyecto y señaló: “Hemos venido a exigirle a la Comisión de Presupuesto que no dé el suplementario, porque necesitamos esos recursos para la defensa de las corrientes del Niño”.

Anis recalcó que, pese a la gran cantidad de cartas enviadas al MTC, no son atendidos hasta ahora. “Hemos pedido cita hace mucho tiempo y no nos dan”, dijo, recalcando que buscan que el presupuesto pueda ser usado para mejorar las defensas ribereñas ante la inminente llega del FEN.

Anillo Vial Periférico: 20 mil familias que podrían ser desplazadas

Hace cerca de 40 años se planteó la posibilidad de construir un anillo vial periféricocon la promesa de agilizar la movilidad urbana en Lima y Callao, pero detrás de esta mega obra, se esconden irregularidades y existe la posibilidad de destruir un bosque urbano.

"No nos oponemos al progreso del país, lo que queremos es que respeten nuestras propiedades", recalcó Adrián Torres, uno de los vecinos que se vería afectado por la ejecución de esta obra. "Hay varias personas que los han intimidado y que por miedo y falta de documentación han sido asustados y han decidido negociar", agregó.

La Contraloría General de la Repúblicadetectó irregularidades en Ositrán durante la contratación del supervisor de las obras del Anillo Vial Periférico de Lima. El informe señala presunta responsabilidad penal y/o administrativa en ocho funcionarios por validar documentación cuestionada de la empresa ganadora.

La auditoría determinó que el profesional propuesto no habría acreditado la experiencia exigida, pese a que Ositrán validó sus antecedentes. Estas irregularidades permitieron que continuara un contrato que no cumplía con los requisitos técnicos establecidos. "Le pedimos a las autoridades que analicen este proyecto, hay muchas formas en que lo pueden hacer".

No solo las irregularidades de la obra ponen en alerta a los vecinos, también la eventual afectación al parque urbano ubicado a lo largo de la Av. Separadora Industrial. Un bosque de cerca de 40 hectáreas y más de 25 mil especies arbóreas que se podría reducir a un parque lineal que no cumple con lo que tenemos en estos momentos, resaltó una vecina que asistió a la marcha.

"Se encuentra en manos de SENACE el estudio de impacto ambiental donde solicitamos que no apruebe el estudio porque está vulnerando nuestros derechos", indicó.

Callao: proyecto Vía Expresa Santa Rosa pone en peligro vegetación del distrito

Vecinos del Callaorechazaron la construcción de la Vía Expresa Santa Rosa, al advertir que destruiría más de mil árboles y afectaría viviendas cercanas. "Pone en riesgo nuestras vidas. La Vía Expresa Santa Rosa es un proyecto nefasto que pretende destruir más de mil árboles de una alameda que nosotros tenemos en el Callao", señaló una representante vecinal.

Asimismo, cuestionaron el estudio de impacto ambiental y alertaron sobre posibles daños a viviendas, colegios y a la Universidad Nacional del Callao. "Hay negocios, hay nidos. Está el Colegio General Prado, la Casa Hogar de La Paz". Según indicaron, no se habrían evaluado adecuadamente los impactos sobre la salud y la fauna.

La obra tendría una inversión aproximada de S/2.200 millones para menos de cuatro kilómetros. "No hay sustento en el estudio técnico", sostuvo la dirigente, quien también cuestionó la falta de actualización del estudio de tráfico.

Finalmente, los vecinos advirtieron que el proyecto bloquearía una ruta oficial de evacuación ante tsunamis. Por ello, exhortaron a las autoridades a revisar la iniciativa y priorizar la seguridad y el bienestar de la población chalaca.