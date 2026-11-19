Pareja atropella a un ciclista y luego embiste a su hermano mototaxista cuando intentaba auxiliarlo en San Juan de Lurigancho El primer incidente ocurrió cuando Daniel Torres fue atropellado por un automóvil. Tras pedir ayuda, su hermano mayor, un mototaxista, fue embestido nuevamente por el mismo vehículo.

Dos hermanos fueron víctimas de dos accidentes de tránsito ocurridos con apenas 10 minutos de diferencia en San Juan de Lurigancho. Un mototaxista permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), mientras que su hermano menor, un universitario de 25 años, presenta múltiples lesiones. Según la denuncia de sus familiares, ambos fueron embestidos por una pareja que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol.

El primer incidente ocurrió el último domingo en el paradero 15 de Las Flores, cuando Daniel Torres salió en bicicleta para iniciar su jornada deportiva y fue impactado por un automóvil conducido por una mujer. Según el testimonio de sus familiares, en lugar de auxiliarlo, la conductora descendió del vehículo y su acompañante tomó el volante. Ambos habrían agredido físicamente al joven.

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Ante lo ocurrido, Daniel llamó a su hermano mayor para pedirle ayuda. El mototaxista acudió al lugar con la intención de trasladarlo al hospital de Canto Grande. Sin embargo, cuando ambos se desplazaban en el vehículo menor, la pareja volvió a aparecer a bordo del automóvil.

Conductor persiguió a los hermanos y chocó contra su mototaxi

De acuerdo con la denuncia de los familiares, el hombre que tomó el volante del automóvil siguió al vehículo menor y terminó embistiéndolo. El vehículo menor se estrelló contra un poste y un sardinel, lo que dejó al hermano mayor con lesiones de gravedad.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran al automóvil desplazándose detrás del vehículo menor antes del impacto contra la estructura vial. La secuencia de ambos incidentes habría ocurrido en un intervalo de aproximadamente 10 minutos.

Como consecuencia del segundo choque, el mototaxista fue trasladado a un establecimiento de salud, donde permanece internado en UCI. En tanto, Daniel Torres continúa recuperándose de las lesiones que sufrió durante el primer atropello.

Familia identifica a Jonathan Mogrovejo y exige justicia

La esposa del mototaxista identificó al presunto conductor del segundo impacto como Jonathan Mogrovejo y denunció que tanto él como su acompañante continúan en libertad.

La familiar también señaló que el investigado registraría antecedentes por choque, desobediencia y resistencia a la autoridad, tráfico ilícito de drogas y atropello y fuga. Estas referencias corresponden a lo manifestado por la denunciante y deberán ser verificadas por las autoridades.

Asimismo, indicó que su cuñado advirtió que los ocupantes del automóvil presentaban signos de haber consumido alcohol. Según su versión, el conductor habría dado positivo en la prueba de alcoholemia practicada después de los hechos.

Ante esta situación, los familiares de ambos hermanos exigen que las autoridades evalúen las grabaciones de seguridad y las circunstancias de los dos accidentes, así como el resultado de la prueba de alcoholemia.

Mientras el mototaxista continúa luchando por su recuperación en cuidados intensivos y su hermano menor permanece convaleciente, sus allegados piden que el caso no quede impune.