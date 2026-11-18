Choferes de Los Mandarinos anuncian marcha al Ministerio del Interior tras asesinato de compañero José Miranda fue asesinado cuando se encontraba trabajando. Sus compañeros paralizan sus labores y marcharán para exigir medidas frente a la violencia que afecta al transporte público.

La muerte del chofer José Miranda en Jicamarca desata protestas entre más de 200 trabajadores de Los Mandarinos, que paralizarán sus actividades el 18 de noviembre. | La República

La muerte del chofer José Miranda en Jicamarca desata protestas entre más de 200 trabajadores de Los Mandarinos, que paralizarán sus actividades el 18 de noviembre. | La República Elvis Cairo

La muerte de José Miranda, chofer de la empresa de transporte Los Mandarinos, provocó una jornada de protesta entre sus compañeros. El conductor fue asesinado por presuntos sicarios en Jicamarca y dejó en la orfandad a sus dos hijos, de 4 y 12 años. Tras el crimen, más de 200 trabajadores anunciaron que paralizarán sus actividades este miércoles 18 de noviembre y marcharán hacia el Ministerio del Interior (Mininter).

Miranda llevaba más de cinco años trabajando para Los Mandarinos. Sus compañeros lo recuerdan como una persona amigable, trabajadora y cercana al resto de conductores. La noticia de su asesinato generó indignación entre quienes laboraban con él y que ahora reclaman respuestas frente a los ataques contra los trabajadores del transporte.

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Según denunciaron sus compañeros, luego de ser atacado, Miranda fue trasladado a la posta de la 41 para recibir atención médica. Sin embargo, sostienen que no habría podido ser atendido debido a la gravedad de sus heridas. Posteriormente, fue llevado al Hospital de San Juan de Lurigancho, donde falleció pese a los esfuerzos médicos.

La muerte del chofer José Miranda en Jicamarca desata protestas entre más de 200 trabajadores de Los Mandarinos, que paralizarán sus actividades el 18 de noviembre.

Sus compañeros aseguran que no es el primer caso

La preocupación entre los trabajadores de Los Mandarinos va más allá del asesinato de Miranda. De acuerdo con el testimonio de un chofer que pidió mantener su identidad en reserva, el conductor asesinado sería el quinto trabajador de la empresa que pierde la vida en circunstancias vinculadas con la violencia que afecta al sector.

José Miranda, además, era hincha de Universitario de Deportes. Sus compañeros cuentan que cada miércoles, como este 18 de noviembre, solía participar en una pichanga que los trabajadores organizaban alrededor de las 11 de la mañana, cerca de la base de la empresa. Esta vez, la jornada tendrá un significado distinto para ellos.

Víctor Silva, representante de la empresa Los Mandarinos menciona que pagan aproximadamente S/259.00 diarios hace ya más de un año para que la banda criminal Los Chukis los puedan proteger. Según su hipótesis, este ataque habría sido por otra organización. Se comunicaron con Los Chukis para saber qué habría pasado, pero no les están dando respuesta. Solo se habrían demorado ayer en hacer el pago, ya que están al día, según comenta.

Más de 200 trabajadores paralizarán sus labores

Los trabajadores de Los Mandarinos anunciaron que tampoco saldrán a trabajar este miércoles. Más de 200 conductores y trabajadores se concentrarán para luego marchar hacia el Ministerio del Interior. La movilización busca exigir acciones concretas frente a la violencia que afecta al transporte. Sin embargo, los propios trabajadores reconocen que una marcha, por sí sola, no resolverá el problema.

El asesinato de Miranda vuelve a poner en el centro de la discusión la seguridad de los conductores de transporte público, quienes reclaman mayores garantías para realizar sus labores sin convertirse en blanco de ataques. Sus compañeros esperan que la protesta sirva para visibilizar la situación y exigir una respuesta de las autoridades. Mientras tanto, la familia de José Miranda afronta su muerte y la ausencia que deja para sus dos hijos.