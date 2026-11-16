Ingenieros fabricaron asfalto con botellas de plástico recicladas y descubrieron que resiste casi cuatro veces más que el pavimento tradicional La investigación demuestra que el asfalto con un 16% de PET soporta casi cuatro veces más ciclos de carga que el convencional. Innovación en la infraestructura vial que combate el deterioro.

Un innovador equipo de ingenieros ha desarrollado una mezcla asfáltica que incluye botellas de plástico recicladas, mejorando la resistencia de las carreteras.

Un innovador equipo de ingenieros ha desarrollado una mezcla asfáltica que incluye botellas de plástico recicladas, mejorando la resistencia de las carreteras. Foto: Magnific

Los baches y las grietas en las carreteras representan un problema constante para la infraestructura vial, especialmente en las rutas donde circulan camiones y vehículos pesados. Frente a este desafío, un equipo de ingenieros desarrolló una mezcla asfáltica que incorpora botellas de plástico recicladas y consiguió resultados sorprendentes en pruebas de laboratorio.

La investigación fue realizada por especialistas de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Irán y la Universidad Khayyam, y publicada en la revista científica Scientific Reports, del grupo Nature. Su propuesta consiste en reemplazar parte de la piedra caliza utilizada en el pavimento convencional por fragmentos de plástico PET triturados, lo que permitió obtener un material con mayor resistencia al desgaste.

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¿Cómo fabricaron el asfalto con botellas de plástico recicladas?

Para desarrollar esta alternativa, los investigadores recolectaron botellas de plástico usadas y las trituraron hasta convertirlas en pequeños fragmentos. Después, clasificaron las partículas según su tamaño y determinaron que las más adecuadas para la mezcla tenían entre 4,75 y 12,5 milímetros.

El procedimiento utiliza el denominado método en seco, que consiste en mezclar directamente el plástico triturado con las piedras antes de incorporar el betún asfáltico. Una de sus principales ventajas es que no requiere construir nuevas fábricas ni modificar la maquinaria que se utiliza actualmente para producir pavimento.

El asfalto con plástico reciclado resistió casi cuatro veces más en las pruebas

Los resultados de laboratorio mostraron que la mezcla con un 16% de PET soportó 64.763 ciclos de carga antes de presentar grietas, mientras que el asfalto convencional resistió 16.380 ciclos. Esto representa un incremento del 295% en la resistencia a la fatiga, equivalente a casi cuatro veces más ciclos de carga.

Los investigadores también encontraron que una mezcla con un 18% de plástico redujo un 57% la deformación provocada por cargas pesadas repetidas y mejoró un 7% la resistencia frente al agua. Además, estimaron que reemplazar el 10% de los áridos utilizados en un kilómetro de carretera permitiría reutilizar unas 630 toneladas de botellas PET. Sin embargo, la tecnología todavía debe superar pruebas en condiciones reales de tránsito y evaluar su comportamiento ante temperaturas bajas, ya que a 5 °C el material mostró mayor fragilidad.