“Queremos justicia”: familiares de víctimas de protestas llegan a Cusco para buscar al papa León XIV Delegaciones procedentes de Ayacucho, Puno, Juliaca y Pichanaqui buscan entregar una carta al pontífice durante su visita al Cusco. Reclaman justicia, reparación y avances en las investigaciones por las muertes ocurridas entre 2022 y 2023.

Decenas de familiares de víctimas de las protestas de 2022 e inicios de 2023 se reunieron en Cusco para buscar ser escuchados por el papa León XIV. Realizaron una vigilia y presentaron sus demandas.

Decenas de familiares de víctimas de las protestas de 2022 e inicios de 2023 se reunieron en Cusco para buscar ser escuchados por el papa León XIV. Realizaron una vigilia y presentaron sus demandas.

Decenas de familiares de personas fallecidas durante las protestas sociales de finales de 2022 e inicios de 2023 llegaron a la ciudad del Cusco con la intención de ser escuchados por el papa León XIV, quien este domingo cumple actividades en la región. Los deudos realizaron una vigilia en la ciudad la noche de este sábado.

Previo a ello, representantes de las delegaciones procedentes de Ayacucho, Puno, Juliaca y Pichanaqui ofrecieron una conferencia de prensa en la que expusieron sus principales demandas. Entre ellas se encuentran el esclarecimiento de las muertes, sanciones para los responsables y una reparación integral para las familias afectadas.

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Los familiares señalaron que buscan entregar al pontífice una carta abierta en la que explican la situación que atraviesan y solicitan que sus pedidos de justicia y reparación sean visibilizados.

Durante sus intervenciones también cuestionaron la demora de las investigaciones judiciales relacionadas con las muertes ocurridas durante las movilizaciones. Para las familias, el paso del tiempo no ha significado el cierre de sus reclamos, debido a que todavía esperan resultados concretos de las autoridades.

Cuestionan presencia de Dina Boluarte

Los familiares también expresaron su rechazo a la participación de la presidenta Dina Boluarte en las actividades oficiales vinculadas con la visita del papa León XIV. Cuestionaron que la mandataria comparta espacios protocolares con el pontífice mientras las familias de las víctimas continúan reclamando justicia.

Asimismo, dirigieron sus críticas al Congreso y a otros actores políticos por la falta de responsabilidades frente a las muertes registradas durante las protestas sociales.

Aunque una audiencia privada con los familiares no forma parte de la agenda oficial del papa León XIV durante su permanencia en Cusco, los representantes aseguraron que permanecerán en la ciudad hasta el domingo, a la espera de conseguir un encuentro con el pontífice.

Su objetivo es entregarle personalmente la carta y transmitirle el pedido de las familias que, según señalaron, continúan esperando verdad, justicia y reparación.

Recuerdan respaldo de Pedro Barreto

Durante la conferencia, los familiares también destacaron los pronunciamientos del cardenal Pedro Barreto Castillo en favor de la justicia y los derechos humanos.

Los representantes señalaron que confían en que el papa León XIV pueda conocer directamente la situación de las familias afectadas por las protestas y contribuir a visibilizar sus demandas.

La visita del pontífice al Cusco constituye así una oportunidad que los familiares buscan aprovechar para colocar nuevamente sus reclamos en el espacio público y solicitar que las investigaciones por las muertes ocurridas durante las movilizaciones avancen.