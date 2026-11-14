Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue minuto a minuto todo sobre la llegada del Papa León XIV a Perú
Sociedad

“Queremos justicia”: familiares de víctimas de protestas llegan a Cusco para buscar al papa León XIV

Delegaciones procedentes de Ayacucho, Puno, Juliaca y Pichanaqui buscan entregar una carta al pontífice durante su visita al Cusco. Reclaman justicia, reparación y avances en las investigaciones por las muertes ocurridas entre 2022 y 2023.

Decenas de familiares de víctimas de las protestas de 2022 e inicios de 2023 se reunieron en Cusco para buscar ser escuchados por el papa León XIV. Realizaron una vigilia y presentaron sus demandas.
Decenas de familiares de víctimas de las protestas de 2022 e inicios de 2023 se reunieron en Cusco para buscar ser escuchados por el papa León XIV. Realizaron una vigilia y presentaron sus demandas.
Por
google iconLa República en Google

Decenas de familiares de personas fallecidas durante las protestas sociales de finales de 2022 e inicios de 2023 llegaron a la ciudad del Cusco con la intención de ser escuchados por el papa León XIV, quien este domingo cumple actividades en la región. Los deudos realizaron una vigilia en la ciudad la noche de este sábado.

Previo a ello, representantes de las delegaciones procedentes de Ayacucho, Puno, Juliaca y Pichanaqui ofrecieron una conferencia de prensa en la que expusieron sus principales demandas. Entre ellas se encuentran el esclarecimiento de las muertes, sanciones para los responsables y una reparación integral para las familias afectadas.

Video destacado

🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 2 PERÚ EN VIVO: ENCUENTRO CON JÓVENES EN EL ESTADIO NACIONAL #LR

Los familiares señalaron que buscan entregar al pontífice una carta abierta en la que explican la situación que atraviesan y solicitan que sus pedidos de justicia y reparación sean visibilizados.

LR Focus

Durante sus intervenciones también cuestionaron la demora de las investigaciones judiciales relacionadas con las muertes ocurridas durante las movilizaciones. Para las familias, el paso del tiempo no ha significado el cierre de sus reclamos, debido a que todavía esperan resultados concretos de las autoridades.

Puedes ver

Periodista argentino genera polémica por llamar “ciudad precaria” a Chiclayo durante visita del papa León XIV

lr.pe

Cuestionan presencia de Dina Boluarte

Los familiares también expresaron su rechazo a la participación de la presidenta Dina Boluarte en las actividades oficiales vinculadas con la visita del papa León XIV. Cuestionaron que la mandataria comparta espacios protocolares con el pontífice mientras las familias de las víctimas continúan reclamando justicia.

Asimismo, dirigieron sus críticas al Congreso y a otros actores políticos por la falta de responsabilidades frente a las muertes registradas durante las protestas sociales.

Aunque una audiencia privada con los familiares no forma parte de la agenda oficial del papa León XIV durante su permanencia en Cusco, los representantes aseguraron que permanecerán en la ciudad hasta el domingo, a la espera de conseguir un encuentro con el pontífice.

Su objetivo es entregarle personalmente la carta y transmitirle el pedido de las familias que, según señalaron, continúan esperando verdad, justicia y reparación.

Puedes ver

Gobierno declara al Perú “Tierra del Papa León XIV” y reconoce a Chiclayo como “Pueblo Fiel”

lr.pe

Recuerdan respaldo de Pedro Barreto

Durante la conferencia, los familiares también destacaron los pronunciamientos del cardenal Pedro Barreto Castillo en favor de la justicia y los derechos humanos.

Los representantes señalaron que confían en que el papa León XIV pueda conocer directamente la situación de las familias afectadas por las protestas y contribuir a visibilizar sus demandas.

La visita del pontífice al Cusco constituye así una oportunidad que los familiares buscan aprovechar para colocar nuevamente sus reclamos en el espacio público y solicitar que las investigaciones por las muertes ocurridas durante las movilizaciones avancen.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Fenómeno El Niño

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 14 de noviembre de 2026

Por Carlin | 14 de Noviembre 2026

Carlincatura del viernes 13 de noviembre de 2026

Por Carlin | 13 de Noviembre 2026

Carlincatura del jueves 12 de noviembre de 2026

Por Carlin | 12 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

San Martín vs Alianza Lima EN VIVO: punto a punto del partido por la Liga Peruana de Vóley 2026-27 vía Latina

Papa León XIV en Perú EN VIVO, HOY 14 de noviembre: horario de llegada a Cajamarca, misa en Santa Cruz, recorrido y regreso a Chiclayo

Tiene 29 años, es biólogo y cuida en soledad a 300 pingüinos recién nacidos en una isla de la Patagonia, pero la crisis científica amenaza su futuro

Sociedad

Papa León XIV en Perú EN VIVO, HOY 14 de noviembre: horario de llegada a Cajamarca, misa en Santa Cruz, recorrido y regreso a Chiclayo

Papa León XIV vuelve a Lima: ¿a qué hora llega y por qué calles pasará este domingo?

León XIV en Zaña: “Me duele pensar en quienes viven con miedo” por “la delincuencia y extorsión”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Audio revela que el operador Fernando Cerimedo coordinó conteo de votos con grupo de exmarinos

ONPE al 100%: Renovación Popular gana la alcaldía de Lima

Misión cumplida: El traslado del papa León XIV a Santa Cruz de Succhabamba en el ‘Papacóptero’