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Política

JEE desconocen acuerdo del JNE: en SJL y Ferreñafe dejan vacante el cargo de alcalde en casos de reeleción encubierta

Jesús Maldonado y Polanski Carmona Cruz, ambos de Somos Perú y alcaldes en el periodo pasado, quedan como primeros regidores de sus localidades. El JNE señaló que debe proclamarse alcalde al primer regidor habilitado para serlo.

Roberto Burneo señaló que no se debe permitir la reelección inmediata.
Roberto Burneo señaló que no se debe permitir la reelección inmediata.Composición: LR.
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El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Este 2 y el de Chiclayo han declarado vacantes los cargos de alcaldes distritales de San Juan de Lurigancho y Ferreñafe, respectivamente. De esta manera, ambos órganos electorales no acataron el acuerdo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), publicado el pasado 2 de noviembre, que establece que se debe proclamar como alcalde al primer regidor hábil de la lista.

Ambos casos responden al mecanismo de elección encubierta, que se produce cuando un alcalde en funciones postula como primer regidor en una lista que no presenta candidato a alcalde.

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En el caso de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, representante de Somos Perú y cabeza de lista en el distrito limeño, fue proclamado únicamente como primer regidor. Maldonado se desempeñó como burgomaestre del distrito, ubicado en el este de la capital, durante el periodo anterior.

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En Ferreñafe, la situación se repite: Polanski Carmona Cruz, también de Somos Perú, venía desempeñándose como alcalde de esta provincia de Lambayeque. Sin embargo, el JEE de Chiclayo decidió proclamarlo únicamente como primer regidor. Al igual que en San Juan de Lurigancho, el cargo de alcalde permanece vacante.

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El acuerdo del JNE

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, mediante una resolución publicada el 2 de noviembre, estableció una distinción entre la posibilidad de postular como regidor —algo que siempre estuvo permitido al no existir una prohibición expresa— y la de ser proclamado alcalde. Según la resolución, el artículo 194 de la Constitución, que prohíbe la reelección inmediata de alcaldes, no debe interpretarse únicamente en función del cargo consignado en la inscripción de la candidatura, sino también de su finalidad: evitar que una misma persona ejerza consecutivamente la alcaldía durante dos periodos.

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Por ello, quien ejerció como alcalde durante el periodo 2023-2026 y encabeza una lista ganadora como primer regidor no puede ser proclamado alcalde, asumir el cargo ante la salida del candidato titular ni acceder a él mediante sucesión o reemplazo durante el periodo municipal. El Pleno precisó que el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades hace referencia al "primer regidor hábil" y que dicha condición exige no estar comprendido en alguna prohibición constitucional.

En la práctica, el JNE dispuso que los JEE emitan nuevas actas y entreguen credenciales al primer regidor hábil que siga en el orden de la lista, sin que la persona impedida pierda su condición de regidor. La decisión no fue unánime: Martha Maisch y Aarón Oyarce suscribieron un voto en minoría en el que sostienen que la prohibición solo alcanza a quien fue elegido directamente como alcalde y que extenderla a los casos de sucesión legal supone establecer una restricción que la ley no contempla. Por ello, exhortaron al Congreso a legislar sobre la materia. Por su parte, Gunther Gonzales Barrón coincidió con el resultado, pero sustentó su posición en fundamentos distintos.

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