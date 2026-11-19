Hacen oficial bono de S/200 para pensionistas ONP: mira los requisitos y el mes exacto en que se pagará sin hacer trámites La entrega del bono se realizará en diciembre de 2026 junto con la pensión mensual y no requiere trámites adicionales de los beneficiarios que cumplan los requisitos establecidos.

El Gobierno autorizó el pago de una bonificación extraordinaria de S/200 para los pensionistas y beneficiarios del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP). La medida, aprobada mediante un decreto de urgencia, contempla una entrega por única vez para quienes cumplan las condiciones establecidas y busca compensar la pérdida de capacidad adquisitiva asociada al incremento de precios por las lluvias intensas vinculadas al fenómeno El Niño 2026-2027.

El beneficio se entregará junto con la pensión correspondiente a diciembre de 2026 y no requerirá que los beneficiarios presenten una solicitud ni realicen trámites adicionales. La disposición también precisa que el monto no se incorporará a la pensión mensual y establece restricciones para quienes reciben más de una pensión o perciben ingresos provenientes del sector público.

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¿Quiénes recibirán el bono de S/200 de la ONP y qué condiciones deben cumplir?

La bonificación extraordinaria está dirigida a los pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones, regulado por el Decreto Ley 19990, que cumplan los criterios fijados en la norma. Para acceder al pago, los beneficiarios deberán reunir las siguientes condiciones:

Tener una pensión otorgada con carácter definitivo.

Estar registrados en la planilla de pensiones del SNP al 30 de noviembre de 2026.

No percibir simultáneamente remuneraciones provenientes del sector público.

En caso de que una persona reciba más de una pensión dentro del sistema, solo tendrá derecho a una bonificación de S/200. Esto significa que el monto no se multiplicará según la cantidad de prestaciones que cobre el beneficiario. La entrega está limitada a quienes cumplan los requisitos establecidos por el decreto de urgencia.

¿Cuándo se pagará la bonificación extraordinaria y qué descuentos se aplicarán?

La ONP realizará el abono en diciembre de 2026, junto con el pago habitual de las pensiones y de acuerdo con el cronograma correspondiente a ese mes. Los beneficiarios no tendrán que acudir a una oficina para solicitar el dinero ni completar un procedimiento adicional, pues la bonificación se entregará automáticamente a quienes figuren en la planilla y cumplan las condiciones.

La norma también establece que los S/200 no tendrán carácter remunerativo ni pensionable. Por tanto, el dinero no se sumará al monto mensual de la pensión ni servirá como base para calcular reajustes, beneficios o prestaciones. Además, la ONP no aplicará retenciones ni descuentos sobre esta bonificación, excepto cuando exista una orden emitida por mandato judicial.