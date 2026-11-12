Renuncia Jensen Huang como CEO de Nvidia en medio de un escándalo extramatrimonial y una investigación interna La junta directiva de Nvidia nombró a Colette Kress como directora ejecutiva interina, quien mantendrá sus responsabilidades financieras mientras se busca un sucesor entre candidatos internos y externos.

Jensen Huang renuncia como CEO de Nvidia tras 33 años, mientras Colette Kress asume el cargo interino. Su salida ocurre en medio de una investigación sobre una infidelidad. | Foto: AFP

Jensen Huang renuncia como CEO de Nvidia tras 33 años, mientras Colette Kress asume el cargo interino. Su salida ocurre en medio de una investigación sobre una infidelidad. | Foto: AFP

Jensen Huang renunció este jueves como presidente, director ejecutivo y miembro del consejo de administración de Nvidia, con efecto inmediato, según un comunicado oficial, y la directora financiera Colette Kress asumirá el cargo de forma interina. Su salida pone fin a 33 años al frente de la compañía que cofundó y ocurre días después de reconocer una infidelidad, mientras permanece abierta una investigación sobre una posible operación de inteligencia extranjera dirigida contra él.

El anuncio tuvo repercusiones en los mercados: las acciones del fabricante de chips retrocedieron más del 10% antes de la apertura de Wall Street, informó Reuters. La agencia señaló que el relevo también genera interrogantes sobre la coordinación de las inversiones del grupo en proveedores de servicios en la nube, suministradores y laboratorios de inteligencia artificial, un ecosistema en cuya expansión el empresario desempeñó un papel central.

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Directora financiera Colette Kress asumirá el cargo de forma interina

La junta designó a Colette Kress como directora ejecutiva interina y abrió un proceso de selección que considerará candidatos internos y externos. Durante esa etapa, la funcionaria conservará sus responsabilidades como vicepresidenta ejecutiva y directora financiera. El órgano de gobierno también nombró a Harvey C. Jones, antiguo máximo responsable de Synopsys, como su primer presidente del consejo de administración. NVIDIA Newsroom

La nueva responsable llegó a Nvidia en septiembre de 2013, después de casi 25 años de experiencia en puestos financieros del sector tecnológico. De acuerdo con su biografía institucional, trabajó previamente en Cisco y pasó 13 años en Microsoft, donde ejerció como directora financiera de la división de servidores y herramientas. Su trayectoria incluye, además, funciones en Texas Instruments y una maestría en Administración de Empresas por la Universidad Metodista del Sur. NVIDIA

En su primera declaración tras el nombramiento, Kress afirmó: "La fortaleza de NVIDIA siempre ha provenido de su gente", según una traducción del comunicado. Por su parte, Jones expresó confianza en el equipo directivo y aseguró que esperan mantener las operaciones, los compromisos con los clientes y el desarrollo de productos sin interrupciones. La presentación de resultados del tercer trimestre fiscal de 2027 continúa prevista para el 17 de noviembre.

La salida de Huang ocurre tras admitir relación extramatrimonial y bajo una investigación interna

La salida de Jensen Huang como líder de NVIDIA ocurre tras admitir una relación extramatrimonial y enfrentar una auditoría interna. El domingo 8 de noviembre, el ejecutivo remitió un correo al personal donde asumió el perjuicio ocasionado, pidió privacidad y ofreció disculpas a sus parientes y compañeros. "Le fui infiel a mi esposa", confesó en la misiva divulgada por la corporación tecnológica, texto en el cual prometió colaborar con las autoridades sin revelar la identidad de su pareja.

Esa misma jornada, la junta directiva ordenó una revisión independiente frente a reportes sobre un presunto intento de captación por agencias de inteligencia extranjeras, aunque descartó riesgos para la defensa estadounidense o los secretos industriales. Posteriormente, el martes 10, los consejeros contrataron al exfiscal federal interino Joon H. Kim y al bufete Wachtell, Lipton, Rosen & Katz para conducir estas pesquisas.

La crisis escaló el miércoles 11, cuando The New York Times reveló otro supuesto vínculo con una alta directiva bajo su mando, según datos recogidos por Reuters. Dicha agencia difundió además sospechas de Washington sobre un posible caso de espionaje que involucra a una empresaria china relacionada con el cofundador, acusación que Pekín rechazó de plano. Finalmente, el anuncio oficial de la dimisión evitó vincular la renuncia con estos señalamientos o divulgar conclusiones preliminares.