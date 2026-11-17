ONP ya está pagando pensiones a domicilio en Lima: revisa qué distritos reciben hoy el dinero en casa y cuáles siguen este miércoles 18 Este servicio, realizado a través del Banco de la Nación, se extenderá hasta el 25 de noviembre y se organiza por zonas, con fechas específicas para cada grupo de distritos.

La ONP inicia el pago de pensiones a domicilio en Lima Metropolitana para 10.471 beneficiarios, del 16 al 25 de noviembre, a través del Banco de la Nación.

La ONP inicia el pago de pensiones a domicilio en Lima Metropolitana para 10.471 beneficiarios, del 16 al 25 de noviembre, a través del Banco de la Nación. Foto: ONP/Composición LR

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) inició el lunes 16 de noviembre el pago de pensiones a domicilio para 10.471 beneficiarios de Lima Metropolitana. La entrega se realiza a través del Banco de la Nación y continuará hasta el miércoles 25 de noviembre , con el objetivo de que los pensionistas reciban su dinero sin trasladarse a una agencia bancaria.

El reparto se organiza por zonas y contempla fechas específicas para cada grupo de distritos. Este martes 17 continúa la atención en Lima Sur, mientras que el miércoles 18 comenzarán las visitas en Lima Norte, que incluye jurisdicciones del Callao. La entidad también reservó dos jornadas adicionales para los beneficiarios que no puedan ser ubicados durante el primer recorrido.

ONP: estos son los distritos de Lima que recibirán el pago de pensiones a domicilio desde el miércoles 18

El cronograma establece que las visitas en Lima Sur se realizan el 16 y 17 de noviembre. Luego, el personal encargado se trasladará a Lima Norte, donde la distribución de pensiones está programada del miércoles 18 al viernes 20. Estas son las jurisdicciones incluidas en cada zona:

Lima Sur (16 y 17 de noviembre): Barranco, Chilca, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.

Barranco, Chilca, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. Lima Norte (18 al 20 de noviembre): Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla.

Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla. Lima Centro (21 al 23 de noviembre): Ate, Breña, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Lurigancho, Pachacamac, Ricardo Palma, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa Anita y Santa Eulalia.

¿Qué pasa si el pensionista no está en casa cuando llegue el personal encargado del pago?

La ONP programó una segunda ronda de visitas para el martes 24 y miércoles 25 de noviembre. Esta etapa está dirigida a los pensionistas que no pudieron ser ubicados durante el primer recorrido, por lo que tendrán otra oportunidad de recibir el dinero directamente en sus viviendas.

En caso de dudas sobre el procedimiento o la entrega de la pensión, los beneficiarios pueden comunicarse con ONP Te escucha al (01) 634 2222, opción 1. El servicio telefónico atiende de lunes a viernes, desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. El pago a domicilio se realiza mediante el Banco de la Nación y busca facilitar el cobro a quienes tienen dificultades para movilizarse.