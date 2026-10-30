Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

¡Keiko choteada por Bukele! ¿Y los asesinatos en Perú? | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Sociedad

ONP inicia pago de pensiones de noviembre: consulta el calendario completo según tu inicial para cobrar tu pensión vía Banco de la Nación

Los beneficiarios ONP podrán retirar sus pensiones en el Banco de la Nación y otras entidades habilitadas, a través de cajeros automáticos y ventanillas.

Los pensionistas podrán retirar sus fondos en el Banco de la Nación y otras instituciones financieras autorizadas mediante cajeros automáticos, ventanillas y agentes.
Los pensionistas podrán retirar sus fondos en el Banco de la Nación y otras instituciones financieras autorizadas mediante cajeros automáticos, ventanillas y agentes.Foto: Andina/Composición LR
Por
google iconLa República en Google

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) iniciará el viernes 6 de noviembre el pago de pensiones correspondiente a ese mes para un total de 819.104 asegurados en todo el Perú. Los depósitos se realizarán de manera escalonada hasta el jueves 12 de noviembre, de acuerdo con la letra inicial del apellido de cada pensionista.

Los beneficiarios podrán retirar su dinero en el Banco de la Nación y otras entidades financieras habilitadas, mediante cajeros automáticos, ventanillas y agentes autorizados. La ONP también informó las fechas destinadas a los pensionistas de regímenes especiales y las opciones disponibles para quienes deseen cambiar de banco.

Video destacado

¡BUKELE CUADRA A KEIKO! Y AHORA NACIÓN EN PROBLEMAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Puedes ver

Derrame de combustible provoca gran congestión en la Vía de Evitamiento: tráfico llega hasta Habich

lr.pe

Cronograma de pagos ONP de noviembre 2026: fechas según la inicial del apellido

Los pensionistas del régimen general recibirán sus depósitos entre el 6 y el 11 de noviembre, según la primera letra de su apellido. Este es el calendario establecido por la ONP:

  • A-C: viernes 6 de noviembre.
  • D-L: lunes 9 de noviembre.
  • M-Q: martes 10 de noviembre.
  • R-Z: miércoles 11 de noviembre.

En tanto, el jueves 12 de noviembre se realizará el depósito para 102.200 pensionistas pertenecientes a otros regímenes y modalidades. Este grupo comprende a los beneficiarios de los regímenes 20530 y 18846, pensiones por encargo, Régimen Especial Pesquero y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

La entidad precisó que los pagos se efectuarán de manera segura a través de los canales bancarios disponibles. Por ello, los pensionistas podrán acudir a las ventanillas, utilizar cajeros automáticos o realizar el retiro mediante agentes autorizados.

Puedes ver

Los chats con los que Magaly Medina acusa a Jefferson Farfán: “Tenemos las placas de tus carros”

lr.pe

¿Dónde cobrar la pensión de la ONP y qué bancos están disponibles?

Los pensionistas pueden recibir sus depósitos mediante las siguientes entidades financieras:

  • Banco de la Nación.
  • BBVA Perú.
  • Banco GNB.
  • BanBif.
  • Interbank.
  • Scotiabank.

Quienes deseen cambiar de entidad bancaria pueden solicitar la modificación de manera sencilla. Sin embargo, antes de iniciar el trámite, la ONP recomienda verificar que el nuevo banco cuente con los servicios que necesita cada pensionista, como el cobro mediante carta poder o el acceso a préstamos personales.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ROSAS : Caja de 06 , 12 Rosas

SORPRENDE LIMA

ROSAS : Caja de 06 , 12 Rosas

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

Benya Spa

Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ROSAS : Caja de 06 , 12 Rosas

SORPRENDE LIMA

ROSAS : Caja de 06 , 12 Rosas

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

Benya Spa

Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 30 de octubre de 2026

Por Carlin | 30 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 29 de octubre de 2026

Por Carlin | 29 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 28 de octubre de 2026

Por Carlin | 28 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

ONP inicia pago de pensiones de noviembre: consulta el calendario completo según tu inicial para cobrar tu pensión vía Banco de la Nación

Ministerio Público alerta a conductores ebrios con canción viral de Milenka Nolasco: “¡Podrías terminar en prisión!”

JEE inició la proclamación de resultados de las elecciones regionales y municipales 2026

Sociedad

Temblor en Perú hoy EN VIVO, viernes 30 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

¿Reventó? Resultados de La Tinka del miércoles 28 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

No habrá clases presenciales por visita del papa León XIV: estas son las universidades que suspenden actividades

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

JEE inició la proclamación de resultados de las elecciones regionales y municipales 2026

Rossana Alayza sobre salida de Jorge Gavidia del Partido del Buen Gobierno: "El fujimorismo va a ser un buen lugar para él"

Delincuencia organizada, extorsión y sicariato, están poniendo en jaque a la sociedad