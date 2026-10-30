ONP inicia pago de pensiones de noviembre: consulta el calendario completo según tu inicial para cobrar tu pensión vía Banco de la Nación

Los pensionistas podrán retirar sus fondos en el Banco de la Nación y otras instituciones financieras autorizadas mediante cajeros automáticos, ventanillas y agentes.

Los pensionistas podrán retirar sus fondos en el Banco de la Nación y otras instituciones financieras autorizadas mediante cajeros automáticos, ventanillas y agentes. Foto: Andina/Composición LR

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) iniciará el viernes 6 de noviembre el pago de pensiones correspondiente a ese mes para un total de 819.104 asegurados en todo el Perú. Los depósitos se realizarán de manera escalonada hasta el jueves 12 de noviembre, de acuerdo con la letra inicial del apellido de cada pensionista.

Los beneficiarios podrán retirar su dinero en el Banco de la Nación y otras entidades financieras habilitadas, mediante cajeros automáticos, ventanillas y agentes autorizados. La ONP también informó las fechas destinadas a los pensionistas de regímenes especiales y las opciones disponibles para quienes deseen cambiar de banco.

Video destacado ¡BUKELE CUADRA A KEIKO! Y AHORA NACIÓN EN PROBLEMAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Cronograma de pagos ONP de noviembre 2026: fechas según la inicial del apellido

Los pensionistas del régimen general recibirán sus depósitos entre el 6 y el 11 de noviembre, según la primera letra de su apellido. Este es el calendario establecido por la ONP:

A-C: viernes 6 de noviembre.

viernes 6 de noviembre. D-L: lunes 9 de noviembre.

lunes 9 de noviembre. M-Q: martes 10 de noviembre.

martes 10 de noviembre. R-Z: miércoles 11 de noviembre.

En tanto, el jueves 12 de noviembre se realizará el depósito para 102.200 pensionistas pertenecientes a otros regímenes y modalidades. Este grupo comprende a los beneficiarios de los regímenes 20530 y 18846, pensiones por encargo, Régimen Especial Pesquero y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

La entidad precisó que los pagos se efectuarán de manera segura a través de los canales bancarios disponibles. Por ello, los pensionistas podrán acudir a las ventanillas, utilizar cajeros automáticos o realizar el retiro mediante agentes autorizados.

¿Dónde cobrar la pensión de la ONP y qué bancos están disponibles?

Los pensionistas pueden recibir sus depósitos mediante las siguientes entidades financieras:

Banco de la Nación.

BBVA Perú.

Banco GNB.

BanBif.

Interbank.

Scotiabank.

Quienes deseen cambiar de entidad bancaria pueden solicitar la modificación de manera sencilla. Sin embargo, antes de iniciar el trámite, la ONP recomienda verificar que el nuevo banco cuente con los servicios que necesita cada pensionista, como el cobro mediante carta poder o el acceso a préstamos personales.