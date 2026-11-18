Renta básica en comunidades indígenas: menos dificultades para acceder a alimentos y más hogares con ahorros El piloto Reciprocidad entregó dinero sin condiciones a 211 participantes de tres comunidades de Junín. Una evaluación independiente reportó que los hogares con dificultades para acceder a alimentos nutritivos bajaron de 73% a 26%, mientras que aquellos con ahorros subieron de 49% a 70%.

Un piloto de transferencias monetarias sin condiciones en comunidades indígenas de Junín reporta mejoras en alimentación, ahorro y conservación entre noviembre de 2023 y agosto de 2025. La iniciativa, llamada Reciprocidad, benefició a 211 familias. | Difusión

Un piloto de transferencias monetarias sin condiciones en comunidades indígenas de Junín reporta mejoras en alimentación, ahorro y conservación entre noviembre de 2023 y agosto de 2025. La iniciativa, llamada Reciprocidad, benefició a 211 familias. | Difusión

Un piloto de transferencias monetarias sin condiciones desarrollado en tres comunidades indígenas de la selva central de Junín reportó mejoras en alimentación, ahorro, migración laboral y actividades de conservación. La iniciativa, denominada Reciprocidad, entregó dinero periódicamente a 211 participantes entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, para que cada familia decidiera cómo utilizarlo según sus necesidades.

Una evaluación independiente liderada por la Universidad de Bath, del Reino Unido, encontró que la proporción de hogares evaluados que tenía dificultades para acceder a alimentos nutritivos pasó de 73% a 26%. Asimismo, los hogares que reportaron contar con ahorros aumentaron de 49% a 70%.

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Otro de los cambios registrados fue la reducción de la migración laboral temporal: pasó de 43% a 18% entre los hogares evaluados. La evaluación incluyó encuestas a 82 participantes, además de entrevistas en profundidad y grupos focales. El programa fue codiseñado por Cool Earth, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) y la Organización de Mujeres Indígenas Amazónicas Asháninka de la Selva Central (OMIAASEC).

Dinero para comida, estudios, salud y cultivos

A diferencia de programas condicionados a determinadas metas, Reciprocidad permitió que los participantes decidieran directamente en qué utilizar los recursos.

Roberto López Quinchunga, jefe de una de las comunidades participantes, contó que el dinero le permitió contribuir a la alimentación de su familia. Para él, uno de los principales aportes del programa fue que el apoyo económico estuvo acompañado de capacitaciones. “Nos sirvió para sustentar la familia, la canasta familiar”, relató.

El comunero también señaló que las actividades desarrolladas durante el piloto ayudaron a que las familias reflexionaran sobre su organización y sobre la necesidad de diversificar sus cultivos ante problemas como la roya del café. “Sí hizo la diferencia”, sostuvo al recordar el impacto que tuvo el apoyo económico y las capacitaciones.

En otro caso, Mariluz, una joven asháninka, explicó que utilizó parte del incentivo para retomar sus estudios. Después de terminar la secundaria había dejado de estudiar por falta de recursos, pero con el dinero recibido decidió seguir una carrera de enfermería técnica. “Me ayudó bastante en lo que es mis estudios”, contó. Según su testimonio, este año culminará su carrera.

La joven también señaló que, antes del piloto, varios comuneros salían temporalmente a trabajar como jornaleros en otras zonas. Con las transferencias, dijo, algunos pudieron permanecer más tiempo en sus comunidades.

El dinero también llegó en momentos de crisis

Los testimonios recogidos durante la evaluación muestran que las transferencias fueron utilizadas para enfrentar necesidades cotidianas y también situaciones imprevistas.

Roberto y su esposa Estela, por ejemplo, destinaron parte de los recursos a cultivos de cítricos, crianza de peces y gastos médicos. Posteriormente, una inundación afectó sus estanques y alrededor de 4.000 peces, evidenciando la vulnerabilidad de las actividades productivas frente a los cambios del clima.

Eva, otra de las participantes, recordó que en su comunidad el dinero también resultó útil después de un derrumbe que destruyó parte de los bienes de una familia. “Se lo lleva el huaico, no hay ya pues cómo vamos a recuperar”, relató. En esos casos, explicó, contar con el apoyo económico permitió cubrir al menos necesidades básicas como alimentación y ropa para los hijos.

La evaluación también registró una reducción de la migración laboral temporal. El indicador pasó de 43% a 18% entre los hogares evaluados, lo que coincide con los testimonios de participantes que señalaron que pudieron permanecer más tiempo en sus comunidades y dedicar recursos a sus propias actividades productivas.

De las transferencias a la conservación del bosque

El programa no condicionó la entrega del dinero al cumplimiento de metas ambientales. Sin embargo, durante su implementación se desarrollaron iniciativas relacionadas con la reforestación, recuperación de fuentes de agua, conservación de semillas ancestrales y actividades productivas comunitarias.

Gilberto, subjefe de la comunidad nativa San Pascual, contó que antes en la zona se talaban árboles con mayor frecuencia. Tras las capacitaciones, los comuneros empezaron a trabajar en la recuperación de áreas degradadas y fuentes de agua. “Hoy en día ya vemos los árboles y estamos haciendo reforestación”, señaló.

Según su testimonio, la comunidad comenzó a reforestar en los alrededores de los ojos de agua y en parcelas degradadas. También acordaron reducir la tala para conservar el bosque y recuperar especies que habían disminuido por la actividad maderera.

Mariluz destacó, además, la recuperación de semillas y plantas consideradas parte del patrimonio de la comunidad. Entre ellas mencionó especies como la moena y la caoba. “Es muy importante para nosotros porque hoy hay muchos cambios”, explicó. La recuperación de estas plantas, añadió, busca que las futuras generaciones puedan conocer y conservar las especies nativas.

Eva contó que en su comunidad llegaron a reforestar ocho ojos de agua. También destacó la recuperación de alimentos y costumbres ancestrales que, según explicó, habían dejado de practicarse.

Un piloto que ahora busca ampliar su alcance

Además del componente económico y ambiental, los testimonios apuntan a cambios en la organización comunal. Eva recordó que antes tenían dificultades para reunirse y ni siquiera contaban con un local comunal. Durante el piloto, los comuneros comenzaron a colaborar para construirlo y adquirir mobiliario. “Ahora sí veo que estamos unidos”, señaló.

La participante también destacó las capacitaciones sobre derechos indígenas y la recuperación de prácticas culturales, como el uso de la cushma y el consumo de alimentos tradicionales.

Desde Cool Earth, Caterina Cosmópolis, responsable del Programa de Transferencias Monetarias Incondicionales en Perú, sostuvo que el dinero permitió reducir preocupaciones económicas y que las capacitaciones contribuyeron a impulsar proyectos comunitarios y ambientales.

La evaluación, sin embargo, corresponde a un piloto y no permite por sí sola extrapolar los resultados a todas las comunidades indígenas de la Amazonía peruana. Sus resultados sirven como evidencia inicial sobre los posibles efectos de entregar recursos directamente a las familias y fortalecer su capacidad de decisión.

Tras esta primera experiencia, el modelo será ampliado a tres nuevas comunidades amazónicas. En esta nueva etapa se buscará observar, entre otros aspectos, sus efectos a largo plazo sobre la deforestación y la adaptación al cambio climático.

La experiencia deja así una discusión abierta para las políticas públicas: si las comunidades reciben recursos directamente y tienen autonomía para decidir cómo utilizarlos, ¿puede esa combinación mejorar sus condiciones de vida y, al mismo tiempo, fortalecer la protección de sus territorios?