Bono ONP de casi 200 soles: ¿todos los jubilados lo cobrarán en diciembre por El Niño?

Los jubilados deben aguardar información detallada sobre el pago, incluyendo la entidad responsable y las condiciones para acceder al beneficio extraordinario anunciado.

Los jubilados deben aguardar información detallada sobre el pago, incluyendo la entidad responsable y las condiciones para acceder al beneficio extraordinario anunciado. Foto: Andina/Composición LR

El Gobierno anunció la entrega de un bono extraordinario de cerca de S/ 200 para los jubilados de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) en diciembre de 2026. El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, dio a conocer la medida el 23 de octubre como parte de las acciones previstas para mitigar los efectos del fenómeno El Niño.

Sin embargo, el anuncio no precisa si el beneficio llegará a todos los pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones ni establece las condiciones para acceder al pago. Por ello, todavía no es posible confirmar qué grupos recibirán el dinero ni si habrá requisitos específicos para cobrarlo.

Bono ONP de diciembre: qué se sabe sobre los jubilados que recibirán el pago de casi S/ 200

La medida anunciada contempla un pago excepcional de aproximadamente S/ 200 durante diciembre de este año. Según lo informado por el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el bono forma parte del paquete de acciones gubernamentales frente a los posibles efectos del fenómeno climático.

Hasta el momento, la información proporcionada no detalla cómo se realizará el depósito, qué entidad estará a cargo de efectuarlo ni si el monto será igual para todos los beneficiarios. Tampoco se han especificado criterios de elegibilidad, como rangos de pensión u otras condiciones que permitan determinar quiénes accederán al pago.

En ese contexto, los jubilados deberán esperar información oficial más detallada para conocer el alcance de la medida. El anuncio confirma la previsión del bono para diciembre, pero no permite asegurar que la totalidad de pensionistas de la ONP lo recibirá.

¿Cuánto cobran los pensionistas de la ONP? Estos son los montos vigentes

A comienzos de 2026, el Poder Ejecutivo aprobó elevar hasta S/ 1.000 el tope máximo de las pensiones del Sistema Nacional de Pensiones. Además, estableció un reajuste de hasta S/ 100 para los pensionistas que percibían montos menores, una medida que benefició a más de 237.000 personas.

Con estos cambios, la pensión mínima del sistema se sitúa en S/ 600, mientras que el monto máximo alcanza los S/ 1.000. Estas cifras corresponden a las pensiones regulares y deben distinguirse del bono extraordinario anunciado para diciembre.

Por otro lado, los pensionistas que cumplen 80 años reciben automáticamente un adicional equivalente al 25% de su pensión mensual. Este beneficio forma parte de las condiciones vigentes del sistema previsional y es independiente del bono excepcional anunciado en el marco de las medidas relacionadas con el fenómeno El Niño.