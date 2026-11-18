Adiós a llevar siempre el DNI físico: Reniec habilita versión digital gratis y así puedes activarla Los ciudadanos peruanos mayores de 18 años podrán descargar su documento de identidad en el celular mediante la aplicación Perú Pass. La versión digital tendrá la misma validez legal que el DNI físico, pero su uso será voluntario y adicional.

Reniec presentó el 18 de noviembre el Documento Nacional de Identidad Digital (DNId) para que peruanos puedan acreditar su identidad desde el celular de forma gratuita y segura.

Reniec presentó el 18 de noviembre el Documento Nacional de Identidad Digital (DNId) para que peruanos puedan acreditar su identidad desde el celular de forma gratuita y segura. Foto: composición LR

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) presentó este miércoles 18 de noviembre la emisión gratuita del Documento Nacional de Identidad Digital (DNId), una alternativa que permitirá a los peruanos acreditar su identidad desde el celular, sin necesidad de portar siempre la versión física.

El documento podrá descargarse mediante la billetera digital Perú Pass y tendrá el mismo valor legal, eficacia jurídica y fuerza probatoria que el DNI convencional y el electrónico. Sin embargo, su uso será voluntario: los ciudadanos podrán elegir entre presentar la versión física o la digital, y ninguna entidad podrá exigir esta última como único medio de identificación ni rechazar el documento físico.

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La entidad precisó que el DNId cuenta con protección criptográfica y permite que cada usuario autorice qué información personal comparte durante un trámite. Para ello, deberá validar su identidad mediante reconocimiento biométrico o un código PIN de seguridad.

¿Quiénes pueden obtener el DNI digital y qué requisitos deben cumplir?

La descarga gratuita está dirigida a peruanos mayores de 18 años que cuenten con un DNI físico vigente, ya sea convencional o electrónico. Para obtenerlo, también deberán disponer de un teléfono inteligente compatible con los requisitos técnicos establecidos por Reniec.

Entre las condiciones figuran:

Tener un celular con sistema operativo Android 12 o superior, o iOS 16 o superior.

Contar con una cámara de al menos 8 megapíxeles.

Disponer de 200 MB de almacenamiento libre.

Tener como mínimo 4 GB de memoria RAM.

Contar con conexión estable a internet móvil.

Además, será necesario instalar dos aplicaciones oficiales: Perú Pass, donde se almacenará el documento digital, e ID Perú, que permitirá verificar la identidad del titular. Reniec recomienda descargar sus versiones más recientes.

¿Cómo activar el DNI digital en el celular?

Una vez instaladas las aplicaciones, el ciudadano deberá ingresar a Perú Pass y seguir estos pasos:

Abrir la aplicación Perú Pass. Crear un código de seguridad personal de seis dígitos. Seleccionar la opción «Obtener DNId». Completar la validación de identidad, que incluye la lectura de la zona MRZ del DNI físico. Verificar la huella dactilar y completar la validación biométrica facial mediante la aplicación ID Perú.

Al finalizar el procedimiento, el DNI digital quedará habilitado en el celular y el usuario podrá utilizarlo para identificarse en trámites presenciales y virtuales, siempre que la entidad cuente con mecanismos seguros de verificación.

¿Qué información contiene y cuánto tiempo dura?

El DNId incluye los mismos datos que aparecen en el documento físico: nombres y apellidos, número de DNI, nacionalidad, fecha de nacimiento, sexo, estado civil, domicilio, lugar de nacimiento, ubigeo y fotografía.

Una de sus características es que el titular mantiene el control de su información. Es decir, podrá autorizar qué datos comparte y con qué institución, sin que la aplicación transmita información de manera automática.

La versión digital tendrá una vigencia de un año y coexistirá con el DNI azul y el electrónico. En el caso de los menores de 18 años, sus padres podrán descargar el documento digital de sus hijos en sus propios celulares.

¿Qué hacer si pierdes o te roban el celular?

Si el usuario pierde su equipo o sufre un robo, deberá solicitar la revocación del DNI digital a través de la plataforma web de Reniec. Después de completar este procedimiento, podrá descargar nuevamente el documento en otro dispositivo, si así lo desea.

La entidad precisó que el DNId es una herramienta adicional de identificación y que su implementación responde a la modernización de los servicios públicos digitales. También permitirá que los ciudadanos acrediten su identidad si pierden o se les deteriora el documento físico, una posibilidad relevante ante emergencias como las asociadas al fenómeno de El Niño.