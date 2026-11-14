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ÚLTIMO MINUTOSigue minuto a minuto todo sobre la llegada del Papa León XIV a Perú
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Reniec suspenderá atención presencial en Lima y Callao este lunes 16 de noviembre por visita del papa León XIV

La visita del papa León XIV al Perú ocasionará la suspensión de atención presencial en Reniec el lunes 16 de noviembre en Lima y Callao, debido a un día no laborable.

Reniec anunció que sus centros no abrirán ese día, reanudando atención el martes 17 de noviembre en horarios normales.
Reniec anunció que sus centros no abrirán ese día, reanudando atención el martes 17 de noviembre en horarios normales.Foto: composición LR
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La visita del papa León XIV al Perú motivará la suspensión de la atención presencial del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) este lunes 16 de noviembre en Lima y la Provincia Constitucional del Callao. La medida responde a la disposición del Gobierno que declaró esa fecha como día no laborable compensable en ambas jurisdicciones, por lo que los ciudadanos deberán tomar previsiones si tenían programados trámites relacionados con su documento de identidad.

A través de un comunicado, la entidad informó que sus centros de atención no abrirán durante esa jornada y precisó que las actividades presenciales se reanudarán al día siguiente.

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Reniec retomará la atención presencial el martes 17 de noviembre en sus horarios habituales

Las personas que necesiten gestionar la emisión o renovación de su Documento Nacional de Identidad (DNI), así como recoger un documento que ya se encuentre listo, tendrán que reorganizar sus visitas a las oficinas de Reniec. La institución recomendó a los usuarios que tenían previsto acudir el lunes 16 de noviembre que programen sus diligencias para otra fecha, a fin de evitar inconvenientes por el cierre temporal de sus establecimientos.

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De acuerdo con lo comunicado por la entidad, el servicio presencial volverá a funcionar el martes 17 de noviembre, bajo los horarios habituales de cada sede.

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Trámites virtuales disponibles en Reniec

Pese al cierre de sus establecimientos, la institución mantendrá disponibles diferentes procedimientos a través de su plataforma digital. Entre ellos figuran la emisión y renovación del DNI, además de la solicitud de copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonio y defunción.

También se podrá consultar el estado de los trámites del documento de identidad y realizar procedimientos como la rectificación de domicilio o la actualización del estado civil de soltero a casado.

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