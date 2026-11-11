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EN VIVO | Papa León XIV: último día de su visita a Argentina
Sociedad

Reniec cambia horarios por visita del Papa León XIV: estas sedes atenderán hasta por 12 horas

La entidad amplió la atención en varias oficinas de Lima para este miércoles 11 y jueves 12 de noviembre. También habilitará sedes en Piura, La Libertad, Cajamarca y Lambayeque durante los días de actividades por la llegada del pontífice.

El Reniec ha anunciado cambios en los horarios de atención de sus oficinas a nivel nacional por la visita del papa León XIV al Perú, con jornadas ampliadas en Lima y otras regiones.
El Reniec ha anunciado cambios en los horarios de atención de sus oficinas a nivel nacional por la visita del papa León XIV al Perú, con jornadas ampliadas en Lima y otras regiones.Foto: composición LR
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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció cambios en los horarios de atención de sus oficinas a nivel nacional por la visita del papa León XIV al Perú. La medida contempla jornadas ampliadas en distintas sedes de Lima y la apertura de centros de atención en cuatro regiones del país.

Este miércoles 11 y jueves 12 de noviembre, algunas oficinas de la capital atenderán durante 12 horas, desde las 7.45 a. m. hasta las 7.45 p. m. Otras mantendrán un horario de 8.45 a. m. a 4.45 p. m., de acuerdo con el cronograma establecido por la entidad.

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¿Qué sedes de Reniec atenderán durante la visita papal?

En Lima, Reniec habilitará sus oficinas durante el miércoles 11 y jueves 12 de noviembre, con horarios diferenciados según cada sede. Los ciudadanos podrán acudir a los establecimientos que figuran en el listado oficial de la institución.

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Asimismo, el viernes 13 de noviembre abrirán varios centros de atención en Piura, La Libertad y Cajamarca, con un horario de 8.45 a. m. a 4.45 p. m.

En Lambayeque, las oficinas atenderán hasta la 1.00 p. m. del viernes 13, debido a las disposiciones del Decreto Supremo N.° 020-2026-TR, que declara esa fecha como día no laborable compensable por la visita del papa León XIV.

Consulta AQUÍ el listado completo de sedes y sus respectivos horarios.

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¿Qué trámites puedes realizar en Reniec sin acudir a una oficina?

Además de sus servicios presenciales, Reniec cuenta con una plataforma virtual que permite realizar distintos procedimientos de identificación y registro civil. Entre ellos figuran:

  • Duplicado de DNI azul a DNI electrónico.
  • Duplicado de DNI electrónico.
  • Renovación del DNI electrónico por caducidad.
  • Consulta del estado del trámite del DNI.
  • Rectificación de domicilio vía web.
  • Rectificación del estado civil de soltero a casado.
  • Solicitud de copias certificadas de actas o partidas.

Los ciudadanos pueden revisar la relación completa de procedimientos disponibles en la plataforma digital de Reniec, a través del siguiente ENLACE.

Papa León XIV también tiene DNI peruano: esta es su historia con Reniec

El vínculo del pontífice con Reniec se remonta al 24 de agosto de 2015, cuando obtuvo la nacionalidad peruana y tramitó su primer Documento Nacional de Identidad (DNI) azul.

Un año después, en 2016, acudió a una oficina registral de la entidad en Chiclayo para gestionar su DNI electrónico. Posteriormente, tras su nombramiento como cardenal y su elección como papa el 8 de mayo de 2025, actualizó nuevamente sus datos de identificación.

El 30 de mayo de 2025, León XIV tramitó su DNI electrónico 3.0 en el Vaticano. Ahora, Reniec coordina la entrega del documento durante su visita al Perú, por lo que se espera que el pontífice reciba su identificación peruana actualizada.

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