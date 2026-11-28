Rey presentó su renuncia al MTC por motivos de salud en diciembre de este año. Foto: MTC

Rey presentó su renuncia al MTC por motivos de salud en diciembre de este año. Foto: MTC

El Gobierno de Keiko Fujimori designó al exministro de Transportes Rafael Rey como nuevo embajador del Perú en España. El nombramiento quedó oficializado mediante una resolución suprema publicada en el diario oficial El Peruano este sábado 28 de noviembre de 2026.

La disposición también confirmó la designación de Madeleine Osterling como embajadora del Perú en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Ambos nombramientos forman parte de una serie de cambios en la representación diplomática peruana en el exterior.

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Las resoluciones contemplaron, además, la designación de funcionarios diplomáticos que asumirán la representación del país en otras sedes, entre ellas Brasil y Malasia, así como ante la Santa Sede.

Cabe recordar que Rafael Rey dejó el Ministerio de Transportes el 18 de septiembre de 2026, luego de presentar su renuncia por motivos de salud. En aquella oportunidad, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) confirmó que recibió su carta y expresó: “Lamentamos y comprendemos las razones que la motivan”. Asimismo, agradeció al exministro por el trabajo realizado durante su gestión.