Gobierno facilitará el ingreso de jóvenes de comunidades indígenas a la PNP

Encaramado sobre un shihuahuaco, el árbol que da sombra a su casa, sueña con que algún día cercano se convertirá en oficial de la Policía Nacional del Perú. Su objetivo es ayudar a su etnia. Muy cerca de él pasan los efectivos que han llegado en una misión especial a la selva central.

Isidoro, a sus 17 años, observa con curiosidad las botas, el pantalón de comando y el gorro con las letras PNP, un atuendo poco convencional entre su gente. Él es de Rosas Pampa, una comunidad indígena de Junín, y quiere ser el primer oficial asháninka de la institución.

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Este 1 de mayo, el Ministerio del Interior, a través del viceministro de Orden Interno, Juan Olivera García, reafirmó su compromiso con la integración de los pueblos originarios en el sistema de seguridad nacional durante su participación en la VII Sesión de la Comisión Multisectorial de la Selva Central.

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El evento, realizado en la Institución Educativa de Cubantía, en el distrito de Pangoa, provincia de Satipo, permitió presentar los proyectos priorizados para el 2026 destinados a promover el desarrollo sostenible de las comunidades afiliadas a la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central (Arpisc) y a la Organización Regional de Nacionalidades Amazónicas de la Selva Central (Ornasec).

La Arpisc agrupa a diversas comunidades nativas de la selva central del Perú, principalmente de los pueblos Asháninka, Asheninka, Nomatsigenga, Matsigenga y Yanesha, en Junín y Pasco.



En su intervención, el viceministro destacó que el sector Interior trabaja para brindar igualdad de oportunidades y reconocer el valioso aporte de las comunidades indígenas al país. Además, subrayó la importancia de generar mecanismos para su incorporación a la Policía Nacional del Perú (PNP).



Como parte de este esfuerzo, se anunció la implementación de un plan estratégico diseñado para fortalecer las competencias académicas de los postulantes de pueblos originarios, quienes ya cuentan con vacantes específicas y extraordinarias bajo un enfoque intercultural promovido por el Gobierno nacional.



Finalmente, la autoridad informó que se ejecutarán campañas de sensibilización y actividades informativas en centros educativos y espacios comunitarios para incentivar la vocación de servicio entre los jóvenes de la Amazonía.



El Mininter busca consolidar una política de seguridad inclusiva que valore la diversidad cultural e integre activamente a toda la ciudadanía en la construcción de un entorno social más equitativo y seguro para el territorio nacional.