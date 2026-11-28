Jubilados de la Contraloría esperan pago de más de S/40 millones desde hace 30 años pese a sentencias del TC y la Corte IDH Pese a fallos favorables del Tribunal Constitucional y de la Corte IDH, muchos jubilados han fallecido sin recibir lo que les corresponde, generando frustración en sus familias.

El abogado Javier Mujica Petit propone que el presupuesto de 2027 incluya recursos para saldar la deuda y sugiere un préstamo al Banco de la Nación para cumplir con las familias afectadas. | Foto: Silvana Quiñones/Composición LR

El abogado Javier Mujica Petit propone que el presupuesto de 2027 incluya recursos para saldar la deuda y sugiere un préstamo al Banco de la Nación para cumplir con las familias afectadas. | Foto: Silvana Quiñones/Composición LR

Un grupo de 273 extrabajadores jubilados de la Contraloría General de la República y sus familias espera desde hace más de tres décadas que el Estado peruano cumpla íntegramente con el pago de sus pensiones . Pese a que obtuvieron fallos favorables del Tribunal Constitucional (TC) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la deuda pendiente bordea los S/40 millones, según informó su abogado, Javier Mujica Petit.

El caso, denominado Acevedo Buendía y otros vs. Perú, se originó por el reclamo de incrementos pensionarios que los beneficiarios dejaron de recibir. Aunque consiguieron sentencias favorables en el ámbito nacional en 1997 y 2001, el incumplimiento los llevó a acudir al sistema interamericano, que también emitió un fallo a su favor en 2009.

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Más del 40% de jubilados de la Contraloría falleció sin recibir el pago completo de sus pensiones

La demora en el cumplimiento de las sentencias también afecta a los familiares de los extrabajadores. De acuerdo con Mujica Petit, entre el 40% y 45% de los jubilados originales falleció sin recibir íntegramente el dinero que les correspondía. Actualmente, sus viudas, descendientes y herederos continúan con los trámites para acceder a esos recursos.

El abogado indicó que muchos de los beneficiarios sobrevivientes tienen entre 80 y 90 años, e incluso más. Además, describió un escenario de frustración entre las familias, que llevan años esperando una solución pese a contar con resoluciones judiciales favorables. Según sostuvo, la situación ha generado sentimientos de desconfianza y de haber sido perjudicados por el incumplimiento estatal.

Abogado propone alternativas para que el Estado cancele los más de S/40 millones pendientes

Mujica Petit señaló que la Contraloría ha efectuado pagos progresivos para reducir la deuda, pero consideró que el ritmo de los desembolsos es insuficiente. De mantenerse esa tendencia, estimó que la cancelación total podría demorar aproximadamente 20 años.

Como alternativa, cuestionó que desde 2023 no se haya incorporado una partida específica en el presupuesto inicial de apertura de la Contraloría para atender esta obligación. Por ello, planteó que el Presupuesto General de la República de 2027 incluya recursos destinados a saldar la deuda. También propuso solicitar un préstamo al Banco de la Nación para pagar a las familias y devolver el dinero en un plazo más amplio.

El representante de los demandantes sostuvo que el incumplimiento de las resoluciones nacionales e internacionales también compromete la credibilidad institucional del país. En esa línea, advirtió que esta situación proyecta una imagen de falta de respeto a las decisiones judiciales y a los compromisos asumidos en materia de derechos humanos.