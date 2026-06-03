La hija de un mecánico fallecido en Satipo alertó la situación | Composición LR / Latina

La hija de un mecánico fallecido en Satipo alertó la situación | Composición LR / Latina

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Familiares de personas fallecidas en la provincia de Satipo, región Junín, denunciaron que los cadáveres son conservados con bolsas de hielo en la morgue de esta jurisdicción debido a que las cámaras frigoríficas del establecimiento estarían malogradas desde hace tres meses.

El hecho fue alertado por los deudos de Amadeo Contreras Maximiliano, un conocido mecánico de la provincia que falleció en un accidente de tránsito. Según afirmaron, ante la falla del sistema de refrigeración, tuvieron que comprar hielo común para refrigerar el cuerpo y evitar su descomposición en un territorio que, por estas fechas, alcanza temperaturas mínimas de 27 °C.

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Alertan precariedad en morgue de Satipo

La hija del trabajador fallecido, Maribel Elizabeth Contreras, afirmó que esta instalación solo cuenta con dos máquinas de refrigeración que actualmente están inoperativas. “Acá hay dos cámaras frigoríficas y no funcionan, no valen, no sirven. A los muertos los tratan peor que a un animal, no me parece justo”, señaló a RPP Noticias.

De acuerdo con TV Perú, esta no sería la primera vez que ocurre un problema de este tipo en la morgue de Satipo, ya que en 2024 la atención se tuvo que suspender durante un mes por fallas similares en las cámaras frigoríficas.

No hay suficiente personal de medicina legal

Tras conocer esta denuncia, representantes de la Defensoría del Pueblo intervinieron y hallaron que, además, la morgue de Satipo no cuenta con suficiente personal de medicina legal. El único integrante de este área no trabajaría los fines de semana, prolongando la espera de familiares para recoger los restos de sus parientes.

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