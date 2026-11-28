El ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, protagonizó un enfrentamiento verbal con un ciudadano durante una visita a Piura. El poblador le reclamó por la falta de soluciones de su gestión, pero el titular del sector respondió con gritos: "Te estoy solucionando las cosas. Bájame la voz".

El intercambio quedó registrado en un video. En las imágenes se escuchó al ciudadano aclarar que no estaba agrediendo al ministro, sino que cuestionaba los resultados de su gestión. "No te estoy agrediendo, te estoy diciendo que tu gestión no ayuda a solucionar nada", le manifestó.

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El poblador también cuestionó que el ministro tuviera que trasladarse desde Lima para conocer de cerca las dificultades que enfrentaba la región. "Viene desde Lima para ver lo que está pasando cuando lo puedes resolver tú", le reclamó. Además, le pidió que se involucrara más en la atención de las demandas locales.

Durante la discusión, el ciudadano también cuestionó la respuesta del Ministerio de Vivienda ante los problemas que afectaban a la población. En ese momento, hizo referencia a unas bombas ubicadas al otro lado del lugar, aunque el fragmento difundido no permitió conocer mayores detalles sobre su funcionamiento ni sobre el problema específico que debían atender.