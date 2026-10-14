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EN VIVOLo último sobre el estado de salud del Papa León XIV
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Papa León XIV pasa primera ''noche tranquila'' tras operación, según el Vaticano: ''Continuamos rezando''

El sumo pontífice permanece hospitalizado en el Gemelli de Roma tras una operación en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. Los médicos confirmaron durante la intervención el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar.

El papa León XIV se encuentra en el Hospital Gemelli de Roma tras una cirugía exitosa para extirpar el lóbulo inferior de su pulmón derecho. Su estado es estable y sin complicaciones.
El papa León XIV se encuentra en el Hospital Gemelli de Roma tras una cirugía exitosa para extirpar el lóbulo inferior de su pulmón derecho. Su estado es estable y sin complicaciones. | Difusión
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El papa León XIV pasó una noche tranquila en el Hospital Gemelli de Roma, donde permanece internado tras ser sometido a una cirugía para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho. La intervención fue considerada exitosa y no presentó complicaciones, informó este miércoles 14 de octubre la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

La noche pasó tranquilamente para el papa. Se proporcionará más información durante el día”, señaló el Vaticano en un breve comunicado.

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La operación se realizó el martes y estuvo a cargo de un equipo médico dirigido por Luigi Carbone y Stefano Margaritora, jefe de Cirugía Torácica del Hospital Gemelli. Según el parte médico, los especialistas utilizaron una técnica asistida por video para retirar el lóbulo inferior del pulmón derecho.

Durante la intervención, un análisis del tejido extraído confirmó el diagnóstico que ya había sido sospechado a partir de los exámenes realizados antes de la cirugía: adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer que se origina en el tejido del pulmón.

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León XIV despertó con normalidad tras la operación

El procedimiento completo tomó aproximadamente tres horas, mientras que la cirugía propiamente dicha duró cerca de 90 minutos. Los médicos indicaron que se desarrolló con éxito y que no se registraron complicaciones.

Tras la intervención, León XIV despertó con normalidad y permaneció durante un breve periodo bajo observación antes de ser trasladado nuevamente a su habitación, ubicada en el décimo piso del hospital.

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¿Qué sigue para el papa?

El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, informó que, después de la operación, el pontífice pidió cenar y pasó la noche acompañado por sus secretarios y otros miembros del personal del Vaticano.

Los médicos realizarán durante los próximos días nuevos análisis sobre el tejido extirpado. Estos estudios permitirán obtener información adicional sobre la enfermedad y orientar el seguimiento médico del pontífice.

Por ahora, el Vaticano no ha modificado el periodo de hospitalización previsto inicialmente, de aproximadamente una semana. La Santa Sede informó que continuará comunicando la evolución de la salud del papa León XIV.

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