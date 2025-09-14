Satipo trae a Lima lo mejor de su cultura, turismo y sabores amazónicos en la ‘Expo Satipo 2025’

Expo Satipo ofrece lo mejor de la gastronomía amazónica, música, danzas típicas y una gran variedad de productos que acercan la riqueza cultural de la selva a Lima. Foto: Sandy Carrión Cruz/La República | Foto: Sandy Carrión Cruz/La República

De la selva su encanto. Decenas de emprendedores peruanos, radicados en Satipo y alrededores, llegaron a Lima para participar de la feria ‘Expo Satipo – Recorriendo el Perú’, Un festival amazónico que desde el jueves 11 de septiembre, ha mostrado la fuerza productiva, la riqueza cultural y los atractivos turísticos de la región en pleno corazón de Lima.



La Alameda 28 de Julio, frente al Parque de la Exposición, fue el lugar elegido para que los emprendedores de la selva central ofrezcan sus productos amazónicos, ricos en sabores y en nutrientes; como chocolates, cocteles, frutas, café, miel, harina de cacao, su famoso sasha inchi y sus reconocidos platillos como juane, chorizo, patacones, barbón, cecina, tacacho, etc.

La Expo Satipo va hasta el 14 de setiembre, de 10 a. m. a 10 p. m., en la Alameda 28 de Julio, Cercado de Lima. Foto: Sandy Carrión Cruz/La República

Satipo, más que una simple región



El ‘Expo Satipo – Recorriendo el Perú’ no solo ha servido para promocionar sus sabores amazónicos, sino también para mostrar su cultura y su gastronomía, sino también para invitar a que visiten la región, que cuenta con una diversidad de microclimas debido a su fisiografía variada de llanuras, colinas y terrazas que forman valles fluviales.



Durante cuatro días, limeños y turistas han tenido la oportunidad de vivir experiencias inmersivas que los conectan directamente con la riqueza cultural y natural de la Amazonía. En este contexto, destaca la amplia oferta agroindustrial de Satipo, representada por productos elaborados a partir de frutas tropicales como cacao, piña, camu camu y aguaymanto, que evidencian el dinamismo y la fuerza de su sector productivo.



La creatividad de la Amazonía también se hace presente mediante artesanías únicas, como tallados, piezas con plumas y pepas silvestres, elaboradas por talentosos artesanos locales. Asimismo, las comunidades asháninkas han participado activamente, compartiendo su sabiduría ancestral, tradiciones vivas y prácticas culturales.

Feria Expo Satipo 2025 ofrece ricos chocolates, comidas típicas, entre otros productos de la Amazonia Peruana. Foto: Sandy Carrión Cruz/La República

Además, los visitantes han podido disfrutar de una innovadora experiencia de turismo inmersivo en realidad virtual, que ha permitido explorar en 3D los paisajes más emblemáticos de la provincia, como las Piscinas de Betania, las cascadas Las Vegas, y las cataratas Tina de Piedra y San Andrés. Esta propuesta busca transportar al público como si estuviera físicamente en estos destinos.



Esta feria se consolida como un punto de encuentro donde convergen agroindustria, artesanía, gastronomía, cultura y turismo amazónico, llevando lo mejor de Satipo al corazón de Lima.

