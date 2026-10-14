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Incendio forestal en Amazonas pone en alerta a Kuélap: fuego se registra cerca del complejo arqueológico

Las autoridades no reportaron heridos ni daños en viviendas o servicios. La Dirección Desconcentrada de Cultura monitoreará la zona afectada para evaluar su estado.

Incendio forestal en Kuélap, Amazonas, cerca de zona arqueológica
Incendio forestal en Kuélap, Amazonas, cerca de zona arqueológica
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Un incendio forestal registrado la tarde del martes 13 de octubre en el centro poblado de Kuélap, distrito de Tingo, provincia de Luya, en Amazonas, puso en alerta a las autoridades por su cercanía a la Zona Arqueológica Monumental de Kuélap. El fuego afectó la cobertura vegetal a aproximadamente 1,5 kilómetros del complejo arqueológico.

Tras varias horas de trabajo, la Compañía de Bomberos N.° 101 Higos Urco de Chachapoyas informó que logró controlar y extinguir el incendio, por lo que evitó que las llamas se propagaran hacia el patrimonio arqueológico. Según su reporte, los pobladores iniciaron las labores de control antes de la llegada de los hombres de rojo, mientras que la lluvia contribuyó a sofocar el fuego.

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Bomberos y pobladores controlaron el fuego

Al llegar a la zona de la emergencia, los bomberos realizaron labores de remoción de escombros y enfriamiento para extinguir los focos restantes. La institución también señaló que permanecerá alerta ante cualquier nuevo llamado.

De acuerdo con la evaluación preliminar difundida por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Amazonas, no se reportaron personas heridas, fallecidas, desaparecidas o aisladas. Tampoco se registraron daños en viviendas, vías de comunicación ni servicios básicos.

En la emergencia participaron personal de la Municipalidad Distrital de Tingo, la Compañía de Bomberos N.° 101 Higos Urco y la Autoridad Regional Ambiental (ARA), que desplegaron acciones de control, sofocación y vigilancia.

DDC Amazonas monitoreará la zona afectada

La Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Amazonas también acudió al lugar. Según el reporte de los bomberos, la entidad anunció un monitoreo de la zona afectada a primera hora del día siguiente para evaluar sus condiciones.

Aunque los bomberos comunicaron la extinción del incendio, las autoridades mantienen la vigilancia ante el riesgo de nuevos focos. La compañía exhortó a la población a evitar las quemas de vegetación y reportar oportunamente cualquier emergencia.

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