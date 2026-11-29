➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este domingo 29 de noviembre?
¿Quieres saber qué te depara el futuro en el amor, salud y dinero? Jhan Sandoval te trae las mejores predicciones de hoy, domingo 29 de noviembre.
El horóscopo de Jhan Sandoval para este domingo 29 de noviembre llega con importantes mensajes para los doce signos del zodiaco. Las predicciones astrales apuntan a una jornada favorable para tomar decisiones en el amor, fortalecer vínculos personales y aprovechar nuevas oportunidades laborales. Asimismo, los astros invitan a actuar con prudencia en temas económicos y a escuchar la intuición para enfrentar cualquier desafío que pueda surgir durante el día.
Horóscopo de hoy, domingo 29 de noviembre
- Aries: Aunque recibas invitaciones de amigos o familiares, preferirás la tranquilidad de tu casa e invertirás el máximo de tiempo en descansar. Necesitas reponer energías. Realizarás algunas compras.
- Tauro: Esa persona se ha distanciado porque no has tomado decisiones de manera oportuna. No te lamentes y busca la manera de reconsiderar tu posición. Te escuchará y todo se logrará resolver.
- Géminis: Evita perder los papeles y discutir con la persona que te interesa, las consecuencias podrían conducirlos a una separación que ninguno de los dos deseará revolver. Reflexiona y contrólate.
- Cáncer: Aferrarte a esa persona y experimentar temor por si la pierdes hace que ella se empodere frente a ti. Necesitas recuperar tu seguridad personal o empezará a someterte. No lo permitas.
- Leo: Empiezas a alejarte de alguien que no ha actuado con madurez y te darás la oportunidad de conocer a una persona más estable y segura. Serán dos caras de la moneda y no te será difícil decidir.
- Virgo: Las dificultades que has afrontado no te han dejado con el mejor de los ánimos. No obstante, recibirás el cariño y la atención de un familiar que preparará algo especial para ti. Lo disfrutarás.
- Libra: Alejarte por intentar llamar la atención de esa persona no será parte de una estrategia ideal para la conquista. Cuídate de cualquier transacción o compra virtual que realices. Evitarás robos.
- Escorpio: Corresponde a esa atención que recibes por parte de esa persona y no te muestres indiferente. Es posible que recibas la visita de un familiar que desea resolver diferencias personales.
- Sagitario: No puedes idealizar tanto a esa persona que acabas de conocer. Mucho de lo que está pasando por tu mente corresponde con la realidad y si no aterrizas podrías llevarte una desilusión.
- Capricornio: Tendrás que desplazarte a distintos lugares, posiblemente para realizar compras o visitar a familiares. Toma valor y busca a esa persona con la que discutiste. Hoy todo se puede resolver.
- Acuario: Tendrás noticias positivas de un familiar que vive en el extranjero. Es posible que realices un paseo con algunas amistades. Te hará bien distraerte, despejar tu mente y salir de la rutina.
- Piscis: Conversarás con una amistad que tiene un ingenio mucho más agudo y es muy objetiva en su crítica. Sus consejos te orientarán y encaminarán hacia lo correcto. Tomarás decisiones acertadas.