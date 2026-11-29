➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este domingo 29 de noviembre? ¿Quieres saber qué te depara el futuro en el amor, salud y dinero? Jhan Sandoval te trae las mejores predicciones de hoy, domingo 29 de noviembre.

Horóscopo de Jhan Sandoval para el domingo 29 de noviembre. | Foto: Composición LR