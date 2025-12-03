Tania López Benito, madre de dos niños de 2 y 3 años, denunció la desaparición de ambos hermanos en el distrito de Río Negro, provincia de Satipo (Junín). La mujer pidió intervención urgente de las autoridades luego de que las cámaras de seguridad captaran a un sujeto llevándose a los menores en brazos. Desde entonces, no tiene noticias de su paradero.

Los hechos ocurrieron el último lunes 1 de diciembre, alrededor de las 5.00 p. m., en el sector Las Delias. Las imágenes muestran a un hombre con short y polo claro que primero carga a uno de los menores y luego regresa para llevarse al segundo. “Que los regresen a mi poder, que me devuelvan a mis hijos”, declaró entre lágrimas a Radio Revolución.

Madre denuncia desaparición de sus dos hijos en Satipo

Tania relató que, en el momento de la desaparición, atendía su local de venta de bebidas alcohólicas, donde trabaja a diario para ahorrar dinero destinado a los estudios de sus hijos. Según contó, una amiga pidió permiso para salir a comprar galletas con los menores; sin embargo, cuando fueron a buscarlos minutos después, ya no los encontraron.

La madre, quien recordó que sus hijos quedaron huérfanos tras la muerte de su esposo, sospecha que una mujer que frecuentaba su negocio y un hombre que la acompañaba podrían estar involucrados en el hecho.

Indicó también que llamó a la Policía de la zona y que los agentes acudieron para recoger información y revisar el local, aunque no presentó una denuncia formal porque —asegura— no sintió el respaldo necesario. Ahora, afirma que solo cuenta con el apoyo de sus familiares y ruega que alguien la contacte para recuperar a sus hijos.

