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Regresa la expulsión escolar tras caso del Liceo Naval: colegios podrán retirar alumnos desde este mismo año

El ministro José Antonio Chang adelantó que la propuesta será prepublicada para recibir aportes antes de su aprobación definitiva. El hecho ocurre luego del terrible caso que involucró a alumnos del Liceo Naval Almirante Guise en San Borja.

El Ministerio de Educación (Minedu) evaluará la expulsión de estudiantes por faltas graves en las escuelas, tras el incidente en el Liceo Naval.
El Ministerio de Educación (Minedu) evaluará la expulsión de estudiantes por faltas graves en las escuelas, tras el incidente en el Liceo Naval.Foto: Andina/La República/Composición LR
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Tras lo ocurrido en el Liceo Naval Almirante Guise en San Borja, en el que un alumno habría sido vulnerado por otros compañeros, el Ministerio de Educación (Minedu) ya contempla la aplicación de expulsión de estudiantes como medida ante faltas graves cometidas en instituciones educativas. El ministro de este sector, José Antonio Chang, confirmó que el sector modificará las disposiciones correspondientes y adelantó que la medida comenzará a aplicarse durante este año.

La propuesta será prepublicada para recibir aportes antes de la emisión de la norma definitiva. Chang indicó que el documento permanecerá en consulta entre cinco y diez días y que los detalles de las nuevas disposiciones serán presentados este jueves, durante el anuncio previsto por la presidenta de la República.

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Minedu prepublicará norma para establecer expulsión por faltas graves en colegios

El titular del Minedu confirmó que la propuesta recuperará la posibilidad de separar a estudiantes de sus instituciones educativas cuando incurran en conductas consideradas faltas graves. Los criterios y demás aspectos relacionados con esta medida todavía se encuentran en proceso de definición y serán precisados en el documento que será presentado.

"El día jueves, la presidenta de la República va a hacer de conocimiento general este documento. Está todavía en etapa de definición de algunos temas, pero definitivamente regresa la expulsión. Por faltas graves, eso va a ser detallado el jueves", enfatizó el titular de la cartera de Educación.

El Ministerio de Educación tiene previsto publicar la propuesta para que pueda recibir aportes antes de aprobar las disposiciones definitivas. De acuerdo con lo señalado por Chang, esta etapa permitirá recoger las observaciones correspondientes antes de establecer las reglas que determinarán los casos en los que podrá aplicarse la expulsión escolar.

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