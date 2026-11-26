El Niño es un “engaño”, se dice en redes sociales, pero la ciencia confirma el fenómeno En redes sociales circulan versiones que aseguran que el fenómeno El Niño “no existe”. Sin embargo, el evento climático está científicamente comprobado mediante registros térmicos en el mar y la atmósfera. Creer estas mentiras trae serios riesgos a la vida.

En plataformas digitales se ha viralizado un discurso negacionista que pone en duda la existencia real del fenómeno El Niño en la costa peruana. Estas versiones argumentan que las precipitaciones o picos de temperatura son parte del periodo normal de lluvias y de episodios pasajeros propios del “tiempo meteorológico”. Esta desinformación acarrea serios riesgos a la población.

Para desmontar este bulo con rigor técnico, PerúCheck contrastó dicha narrativa con los comunicados oficiales de los organismos técnico-científicos de los organismos del Estado, como el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) y la comisión multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (Enfen).

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Evidencia científica: ¿cómo se comprueba la existencia de El Niño?

El comité multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) oficializó la presencia de El Niño Costero desde marzo de 2026 y mantiene vigente el estado de “Alerta de El Niño Costero” ( Comunicado Oficial ENFEN N°18-2026 ) y proyecta una magnitud extraordinaria hasta enero de 2027.

“La temperatura superficial del mar del Pacífico continúa presentando anomalías positivas con tendencia ascendente. Frente a la costa peruana, es más probable que el calentamiento del mar (El Niño costero) se mantenga con una magnitud extraordinaria hasta enero de 2027”.

Figura 1

Figura 2

“La nomenclatura de los nombres tiene su origen en las primeras observaciones oceanográficas realizadas mediante barcos que medían la temperatura del mar en diferentes sectores del Pacífico. Los investigadores organizaron esos sectores de observación y les asignaron números para identificarlos. Posteriormente, las regiones fueron delimitadas geográficamente y utilizadas para estudiar las anomalías de temperatura superficial del mar. En resumen, los números son identificadores geográficos e históricos, no valores físicos”, precisó el doctor en Meteorología David Pareja.

En esa misma línea, el especialista ambiental Andreé Galdos señaló: “Esos números vienen de antiguas rutas comerciales, los barcos ya tenían sus rutas enumeradas. Y los que estudian el fenómeno El Niño solo adoptaron esos números para referirse al calentamiento que pasa justo por esas rutas”. De acuerdo con su precisión, la región Niño 1+2 (ubicada frente a la costa norte de Perú y Ecuador) recibe ese nombre porque "abarca ambas rutas" (los sectores 1 y 2), mientras que la región Niño 3.4 (en el Pacífico central) responde a que “una parte es de la ruta 3 y otra parte es de la ruta 4”.

¿Qué dice el comunicado del Enfen?

Pareja, quien también es docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, explicó que la declaración de El Niño de organismos como el Enfen y la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) se sustenta tanto en el calentamiento en la región Niño 3.4 como en la región Niño 1+2.

No obstante, “no podemos decir solamente ‘ah, ya estamos en El Niño’ porque hay un incremento de la temperatura superficial del mar. Tiene que haber otros indicadores y, en el comunicado de Enfen y la NOAA, han podido ver que los vientos alisios (vientos que van del este al oeste) se han debilitado. También los episodios de lluvias intensas en Ecuador, Tumbes, algunas ciudades de los Andes, Chile", agregó, al referirse a los otros indicadores.

PerúCheck también consultó al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) sobre los indicadores científicos que evidencian el calentamiento del mar peruano.

1. Anomalías térmicas en el mar (región Niño 1+2)

Para oficializar El Niño, el Índice Costero El Niño (ICEN) debe superar los 0.5 °C de anomalía durante al menos tres meses consecutivos. Actualmente, el calentamiento frente a la costa norte supera los 3.5 °C de anomalía —llegando a picos de más de 4 °C—, umbral que define científicamente a un Niño de magnitud extraordinaria.

“Estamos hablando de un sobrecalentamiento muy grande en toda esta región”, explicó Matt Nieto, meteorólogo de esta institución.

2. Temperaturas récord en el litoral

Mientras los valores normales del mar entre octubre y noviembre oscilan entre 19 °C y 21 °C, las mediciones actuales registran más de 28 °C frente a Tumbes, alrededor de 27 °C frente a Piura y cerca de 25 °C frente a Chimbote (Áncash). “Entonces ya ahí nos hace ver el calentamiento excesivo que presenta el norte peruano; se espera que incluso en verano estas temperaturas sean superiores”, apuntó el especialista del Senamhi.

3. Calentamiento subsuperficial y desplazamiento pesquero

Otro indicador referido por Nieto es la medición realizada por el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) y la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra, que confirman que las aguas cálidas alcanzan hasta los 300 metros de profundidad.

Esto ha provocado la profundización y desplazamiento de especies de aguas frías como la anchoveta, afectando directamente al sector pesquero.

Por su parte, el especialista ambiental Andreé Galdos respaldó el consenso científico y descartó las teorías negacionistas que circulan en Internet: “Es uno contra miles de científicos. Para mí, El Niño es real; lo dicen los datos satelitales. El calentamiento del mar es real desde hace meses. No hay nada que discutir”.

Lluvias, ciclo estacional e impactos atmosféricos y agrícolas

Uno de los principales argumentos de quienes niegan El Niño en redes sociales es que las precipitaciones intensas o picos de temperatura responden únicamente al período normal de lluvias. Al respecto, Pareja señaló que, en el hemisferio sur, los meses de invierno (junio, julio y agosto) corresponden a una estación seca con baja probabilidad de lluvias, mientras que el calentamiento del Pacífico aporta mayor humedad atmosférica que converge y asciende, manifestándose primero en zonas altas y con mayor probabilidad hacia la costa a medida que se aproxima el verano (alrededor del 21 o 22 de diciembre).

Por su parte, el ingeniero Matt Nieto explicó que el impacto de El Niño depende de la estación del año y que las lluvias registradas ya superan lo habitual. “El mar por sí solo no genera lluvias, por más caliente que esté; necesita de otros ingredientes [atmosféricos]”, precisó. Estos ingredientes no están presentes en invierno, pero sí se activan en primavera y verano. “De hecho, en octubre de 2026 ya se registraron lluvias atípicas en Zarumilla (Tumbes) que superaron los 200 mm acumulados, frente a un promedio histórico normal de entre 5 y 10 mm”, agregó Nieto.

Tecnología de monitoreo en tiempo real

Nieto indicó que, para el seguimiento continuo de El Niño, el Senamhi emplea una red integrada de estaciones meteorológicas, imágenes satelitales (utilizadas por los Centros de Operaciones de Emergencia a nivel nacional, regional y distrital para vigilar nubosidad y descargas eléctricas) y dos radares meteorológicos operativos ubicados en Ica y en el COER Piura (distrito Veintiséis de Octubre), que permiten emitir pronósticos de muy corto plazo (de 1 a 2 horas) y avisos meteorológicos de 24 a 72 horas.

¿Por qué es peligroso negar la existencia del fenómeno El Niño?

Para el meteorólogo Pareja, negar la presencia de El Niño lleva a que la población se confíe y baje la guardia frente a lluvias intensas, desbordes de ríos, huaicos o enfermedades como el dengue, además de restar urgencia a la implementación de obras de drenaje y prevención. “La gente se confía y dice ‘Ah, no, eso es una mentira’; entonces, cuando llega diciembre, por ejemplo, aumenta la probabilidad de lluvias intensas, los huaicos, los ríos se van a desbordar. Muchos sectores van a ser afectados, y nos agarra desprevenidos”, aseveró.

Para Ricardo Bohl, divulgador científico y docente de la carrera de Geografía y Medio Ambiente en la Pontificia Universidad Católica del Perú, es necesario que los ciudadanos conozcan las zonas seguras y los planes de evacuación de su zona. “Una cuestión fundamental es que las autoridades locales se acerquen a la población y le expliquen cuáles son los peligros de sus barrios, quebradas y comunidades”, aseguró a El Comercio .

“El problema no es únicamente cómo se comporta la naturaleza, sino también cómo reaccionamos ante ella, cuánto tardamos en tomar decisiones y qué capacidades tenemos para responder”, apuntó Bohl.

Meteorólogo Wilian Alva ratifica su postura

En entrevista con este medio, el ingeniero meteorólogo Wilian Alva León ratificó su postura de que no existe un fenómeno El Niño en 2026 y sostuvo que las condiciones observadas responden a dinámicas propias del tiempo meteorológico o a eventos cálidos puntuales, y no a un fenómeno de esa magnitud.

Según explicó, su conclusión se basa en un modelo físico-matemático de complejidad desarrollado por él a lo largo de años —que ha difundido en espacios públicos y en su página web— y cuestionó el enfoque de las agencias internacionales y de las instituciones nacionales al basarse en la temperatura y las anomalías térmicas del mar.

En relación con las lluvias y las regiones de monitoreo oceánico, Alva León afirmó que las precipitaciones registradas desde agosto y septiembre correspondieron al ciclo estacional normal en la sierra y a episodios ocasionales en la costa, mientras que las zonas delimitadas como Niño 1+2, Niño 3 o Niño 3.4 resultaban, a su juicio, confusas y no reflejan un fenómeno El Niño en curso.

Asimismo, el especialista cuestionó las proyecciones y advertencias sobre la intensidad del evento hacia finales de 2026 y comienzos de 2027, sosteniendo que no se observan las evidencias históricas de un fenómeno El Niño severo o generalizado en la franja costera y acusando alarmismo en torno a los anuncios oficiales.

Conclusión

El fenómeno El Niño está plenamente acreditado por mediciones oceanográficas, subsuperficiales, satelitales y de radar monitoreadas por el Enfen, el Senamhi, el Imarpe y la Marina de Guerra del Perú. Las anomalías térmicas superiores a los 3.5 °C en el mar peruano, los récords de temperatura del aire en la costa, las lluvias atípicas en Tumbes y el desplazamiento de la anchoveta confirman el desarrollo de un Niño costero de magnitud extraordinaria. Por estas razones científicas, la versión difundida en redes sociales que sostiene que el fenómeno El Niño “no existe” es falsa.

Nota elaborada por Paola Ferrer, de PerúCheck.