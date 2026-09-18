Ministro de Educación anuncia cambios para volver a permitir que colegios expulsen a alumnos tras caso Liceo Naval

El ministro José Antonio Chang anunció la creación de una nueva directiva que fortalecerá la autoridad de directores y docentes, además de involucrar a los padres en la educación.

El ministro José Antonio Chang anunció la creación de una nueva directiva que fortalecerá la autoridad de directores y docentes, además de involucrar a los padres en la educación. Foto: composición LR

La denuncia de una presunta agresión sexual contra un estudiante del colegio Liceo Naval, en San Borja, llevó al Ministerio de Educación a plantear una revisión de las reglas de disciplina escolar. El titular del sector, José Antonio Chang, anunció que se prepara una directiva para modificar las disposiciones que actualmente limitan la expulsión de los colegios a alumnos que cometen infracciones graves.

Esta medida se produce luego de que se realizara el traslado al Juzgado de Lima de seis de los adolescentes implicados en la presunta agresión y de que la Fiscalía pidiera su internación preventiva. El titular del Minedu también manifestó que se plantean nuevas medidas para reforzar la atención de casos de violencia y acoso en los colegios.

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“Los directores y profesores tienen que recuperar esa capacidad de autoridad dentro de la escuela. Al mismo tiempo, estamos pidiendo que los padres de familia participen del proceso educativo de sus hijos. Se va a generar un directiva (…) se va a cambiar porque estos últimos 15 años lo que se ha hecho es relajar la disciplina en las escuelas”, sentenció.

Minedu prepara nueva directiva para modificar las reglas sobre expulsión de alumnos

El debate sobre las sanciones escolares surgió a partir del pedido de padres de familia que cuestionaron que los estudiantes investigados por el caso del Liceo Naval no puedan ser expulsados. Frente a ello, Chang informó que las normas serán revisadas y que se trabajará en una nueva directiva que permita establecer modificaciones.

Actualmente, las reglas de convivencia escolar están establecidas en el Decreto Supremo N.° 004-2018-Minedu. Esta disposición contempla que tanto el estudiante afectado como aquel señalado como presunto agresor continúen recibiendo el servicio educativo cuando se presentan casos de violencia física o sexual entre compañeros.

El propio Ministerio de Educación había defendido esta disposición en 2022. En ese momento, el sector sostuvo que expulsar a un alumno involucrado en este tipo de hechos sería contrario a la legislación que busca garantizar una convivencia escolar sin violencia y representaría un fracaso de la institución educativa en el manejo de estas situaciones.

La nueva posición anunciada por Chang abre una revisión de esas disposiciones. El ministro sostuvo que se busca modificar las reglas luego de un periodo en el que, según señaló, se habría reducido el nivel de disciplina dentro de las escuelas.

Ministro Chang plantea reforzar la autoridad y la disciplina en los colegios

Además de modificar las normas sobre expulsión, el titular del Minedu planteó recuperar la capacidad de los colegios para establecer orden y disciplina. En esa línea, señaló que directores y docentes deben ejercer nuevamente una mayor autoridad dentro de las instituciones educativas.

Chang también atribuyó un papel importante a las familias en este proceso. Según explicó, los padres deben involucrarse de manera más activa en la formación de sus hijos y acompañar las acciones que se desarrollen desde los colegios.

Como parte de las medidas anunciadas, el Ministerio de Educación también creará una dirección especializada en atender denuncias relacionadas con acoso y agresiones dentro de los centros educativos. Esta nueva instancia tendrá entre sus funciones intervenir ante este tipo de reportes.

Las medidas fueron comunicadas mientras continúa la investigación relacionada con los estudiantes del Liceo Naval. La situación ha puesto nuevamente en discusión las normas que regulan la convivencia, las sanciones y la respuesta de las instituciones educativas frente a hechos de violencia entre escolares.