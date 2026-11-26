La ANP exigió garantías para proteger al periodista y pidió investigar el ataque ante los riesgos de su labor de denuncia. Foto: composición LR

La ANP exigió garantías para proteger al periodista y pidió investigar el ataque ante los riesgos de su labor de denuncia. Foto: composición LR

El periodista Marcio Pérez, corresponsal de TVPerú en Pucallpa, fue herido de bala por un sujeto encapuchado la tarde del miércoles 25 de noviembre. El ataque ocurrió cuando cenaba con un compañero del canal en el restaurante Tropical Fruit, ubicado en el jirón Inmaculada, en la ciudad de Pucallpa, región Ucayali.

De acuerdo con la información preliminar, el atacante se acercó al establecimiento, apuntó al comunicador y disparó. Pérez logró esquivar el impacto directo, pero el proyectil le causó una lesión en el brazo derecho, cerca del codo.

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Tras el atentado, sus acompañantes lo trasladaron al Hospital Regional de Pucallpa, donde recibió atención médica. Fuentes del centro de salud confirmaron que se encontraba estable y fuera de peligro. La lesión habría sido causada por un perdigón que le rozó el antebrazo y provocó un daño muscular, sin afectar los huesos ni comprometer su movilidad.

Luego de recibir el alta médica, el corresponsal se retiró del hospital junto a sus familiares. Posteriormente, acudió a la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) para presentar la denuncia correspondiente. El periodista anunció que brindaría declaraciones después de completar este trámite.

Hasta el momento, no se conoce la identidad del hombre que disparó ni las razones detrás del ataque. Las autoridades deberán esclarecer lo ocurrido e identificar al responsable.

ANP exige garantías para proteger la vida del periodista Marcio Pérez tras atentado

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) condenó el ataque contra Marcio Pérez y exigió al Estado que garantice su vida e integridad. En su pronunciamiento, la organización advirtió sobre los riesgos que enfrentan los periodistas que investigan a organizaciones criminales y denuncian presuntos actos de corrupción de autoridades locales y regionales.

La ANP recordó que Pérez desarrolla investigaciones a través del portal digital Puka-Allpa Noticias y sus redes sociales. Entre los casos que abordó figuran las organizaciones criminales conocidas como 'Los Charlys de Pucallpa', 'Los Topos del Oriente', 'Los Fantasmas de Ucayali' y 'Los Prácticos de Ucayali'. También mencionó sus publicaciones sobre la presunta participación de agentes policiales peruanos en el denominado 'Comando Vermelho'.

El gremio periodístico sostuvo que estos antecedentes, junto con las denuncias de presunta corrupción que involucrarían a autoridades regionales y las críticas a representantes de Ucayali en el Parlamento, justifican que el Estado adopte medidas de protección para el comunicador. Además, pidió que estas garantías se hagan efectivas durante las diligencias relacionadas con la denuncia que presentó ante la Policía.

Finalmente, la ANP exhortó a la Policía Nacional y al Ministerio Público a desarrollar una investigación rápida e independiente para esclarecer el atentado. Advirtió que el trabajo periodístico de Pérez también alcanza a integrantes de ambas instituciones, por lo que consideró necesario proteger la independencia de las pesquisas. Asimismo, convocó a los medios y periodistas a expresar su solidaridad frente a los riesgos que afronta la prensa que investiga al poder local y regional.

IRTP condena atentado contra corresponsal de TVPerú en Pucallpa

El Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) rechazó el ataque contra Marcio Pérez y expresó su solidaridad con el periodista y sus familiares. En un comunicado, la institución recordó que el comunicador presta servicios en la filial de Pucallpa desde abril de este año.

Asimismo, el IRTP rechazó cualquier acto de violencia que atente contra la integridad de las personas, en especial contra sus trabajadores. Por ello, exigió a las autoridades competentes que investiguen el caso y sancionen al responsable conforme a ley. "El IRTP seguirá de cerca este caso para conocer las razones del execrable atentado y que se haga justicia", agregó la institución.