Nueva ruta del Corredor Rojo: servicio 203 incorporará más buses para unir La Molina con la avenida Universitaria La ATU asignará 30 unidades al nuevo recorrido, que tendrá 52 paraderos y operará de lunes a viernes entre las 5.00 a. m. y las 9.00 p. m. El objetivo es reducir los tiempos de espera, sobre todo en hora punta.

Los usuarios del Corredor Rojo en Lima contarán con un nuevo servicio 203 que conectará La Molina y la avenida Universitaria, mejorando su movilidad.

Los usuarios del Corredor Rojo en Lima contarán con un nuevo servicio 203 que conectará La Molina y la avenida Universitaria, mejorando su movilidad. Foto: composición LR

Los usuarios del Corredor Rojo contarán con un nuevo servicio para trasladarse entre La Molina y la avenida Universitaria. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) incorporó el servicio 203, que operará con 30 buses y recorrerá el eje de las avenidas Javier Prado, Sánchez Carrión y La Marina.

La nueva ruta funcionará de lunes a viernes, desde las 5.00 a. m. hasta las 9.00 p. m., y tendrá 52 paraderos: 26 en cada sentido. Según la entidad, el refuerzo permitirá mejorar la frecuencia de paso de las unidades y atender la demanda de pasajeros que utilizan este corredor, principalmente durante las horas punta.

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Corredor Rojo: ¿cuál será el recorrido y el horario del servicio 203?

El servicio 203 conectará los paraderos La Molina y Universitaria, en ambos sentidos de circulación. Los buses tendrán un intervalo mínimo de cinco minutos en el eje troncal del corredor, de acuerdo con la programación anunciada por la ATU.

La incorporación de estas unidades busca reducir los tiempos de espera de quienes se desplazan por las avenidas Javier Prado, Sánchez Carrión y La Marina. El nuevo recorrido se suma a la oferta del Corredor Rojo para reforzar la atención en los días de mayor actividad.

Corredor Rojo alcanzará una programación máxima de 243 buses

La ATU informó que el Corredor Rojo registra alrededor de 185.000 validaciones diarias. De ese total, aproximadamente el 56% corresponde a viajes por sus vías principales.

Con la incorporación del servicio 203, la programación máxima del corredor alcanzará los 243 buses durante los días hábiles. La entidad busca disponer de más unidades en el eje vial que atraviesa Javier Prado, Sánchez Carrión y La Marina, donde se concentra una parte importante de los desplazamientos.