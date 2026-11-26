Dengue en Piura: más de 21.000 casos y 28 fallecidos mientras pacientes son atendidos en sillas por falta de camillas Los centros de salud, como el de Pachitea, reportan pacientes en pasillos y sillas de plástico debido a la falta de camillas. La situación resalta las limitaciones de la capacidad hospitalaria en la región.

La epidemia de dengue en Piura mantiene en alerta a las autoridades sanitarias. Los establecimientos de salud enfrentan una creciente presión asistencial, con pacientes atendidos en pasillos y sillas de plástico ante la falta de camillas. La región acumula más de 21.000 casos y 28 fallecidos por esta enfermedad, mientras registra hasta 2.400 nuevos contagios cada semana.

Uno de los escenarios más críticos se observa en el centro de salud de Pachitea, cuyo servicio de hospitalización e internamiento permanece completamente ocupado. La falta de espacio ha obligado al personal médico a habilitar los pasillos para atender a los pacientes, entre ellos niños y adolescentes que deben permanecer en sillas de plástico cuando no hay camillas disponibles.

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La situación evidencia las limitaciones de la capacidad hospitalaria frente al avance de la enfermedad. Según el reporte, Piura dispone de apenas 50 camas de cuidados intensivos, considerando la oferta de clínicas, el Ministerio de Salud (Minsa) y EsSalud. Sin embargo, estas no son exclusivas para pacientes con dengue, por lo que también deben atender otras emergencias médicas.

Dengue en Piura: altas temperaturas y lluvias favorecen propagación

El incremento de contagios está relacionado con las condiciones climáticas y las deficiencias en el acceso al agua potable. Asimismo, especialistas explicaron que las altas temperaturas en el norte del país reducen a la mitad el ciclo biológico del zancudo transmisor del dengue, lo que favorece su reproducción en menos tiempo.

A este escenario se suman las lluvias, que propician la acumulación de agua y la formación de criaderos del mosquito Aedes aegypti. Asimismo, el desabastecimiento de agua potable obliga a algunas familias a almacenarla en recipientes, que pueden convertirse en focos de reproducción si no permanecen correctamente tapados.

Piura se mantiene entre las regiones más afectadas por la epidemia a nivel nacional. El reporte advierte que cada semana se registran hasta 2.400 nuevos contagios, una cifra que mantiene bajo presión a los establecimientos sanitarios.

Epidemia de dengue podría alcanzar su pico en enero de 2027

Las proyecciones incluidas en el reporte apuntan a que el mayor pico de contagios se presentaría en enero de 2027. Esta posibilidad mantiene la preocupación por la capacidad de respuesta de los servicios de salud, especialmente ante la saturación de las áreas de hospitalización y la limitada disponibilidad de camas para pacientes que requieren cuidados intensivos.

Con más de 21.000 casos, 28 fallecidos y miles de nuevos contagios semanales, Piura enfrenta un escenario de alta demanda asistencial. La combinación de temperaturas elevadas, lluvias y dificultades en el abastecimiento de agua potable representa un desafío adicional para contener la propagación del dengue.