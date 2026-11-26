Dictan 9 meses de prisión preventiva contra mujer policía investigada por asesinar a su pareja en Chorrillos La Fiscalía atribuye a la suboficial Isabel Guillén (41) haber ocasionado intencionalmente la muerte de su conviviente, Máximo Ccoicca (40), mediante dos disparos con su arma de fuego durante una discusión que sostuvieron el pasado 15 de noviembre al interior de un inmueble.

El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur dictó nueve meses de prisión preventiva contra la suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Isabel Yessica Guillén Arones (41), investigada por el asesinato de su pareja Máximo David Ccoicca Lecarnaque (40), ocurrido el pasado 15 de noviembre en el distrito de Chorrillos.

La medida de coerción personal rige desde su detención, efectuada el 16 de noviembre, y vencerá el 15 de agosto de 2027, fecha en la que deberá disponerse su inmediata libertad, siempre que no exista otro mandato judicial que ordene su privación de libertad, según dispone la resolución judicial a la que tuvo acceso La República.

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¿Qué delito se le imputa a la efectivo de la PNP?

Guillén Arones es investigada por la presunta comisión, en calidad de autora, del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de parricidio y en agravio de Ccoicca Lecarnaque, músico con el que mantenía una relación y convivía en un departamento ubicado en la urbanización San Juan de la Libertad, en Chorrillos.

El Ministerio Público atribuye a la suboficial de la PNP haber ocasionado intencionalmente la muerte de su conviviente mediante dos disparos con su arma de fuego durante una discusión que sostuvieron el pasado 15 de noviembre al interior del inmueble, luego de que el hombre presuntamente decidiera terminar la relación.

¿Qué elementos se valoraron para dictar la prisión preventiva?

Tras evaluar las pruebas presentadas por la Fiscalía y la defensa técnica de la investigada, el juzgado determinó que existen fundados y graves elementos de convicción que permiten alcanzar el estándar de sospecha fuerte sobre la comisión del delito de parricidio y la vinculación de Guillén Arones, en calidad de presunta autora, en agravio de Ccoica Lecarnaque.

Entre estos elementos se encuentran las actuaciones médico-legales que establecen que la víctima recibió dos disparos en la parte posterior del cuerpo, que la policía dio positivo para residuos de disparo en ambas manos mientras que el músico no, y que las pericias vincularon el arma de la investigada con las evidencias balísticas.

Eventual sanción será superior a 5 años de cárcel

Otro aspecto que consideró el juzgado para dictaminar la prisión preventiva es la prognosis de la pena. El despacho consideró que la eventual sanción a imponerse será superior a cinco años de pena privativa de libertad, en atención a la calificación jurídica que encuentra mayor sustento en los elementos de convicción examinados, las circunstancias personales de la investigada y las reglas de determinación judicial.

Asimismo, el órgano judicial determinó que existen elementos que permiten inferir razonablemente el riesgo de que la investigada pueda sustraerse de la acción de la justicia (peligro de fuga), dado que el arraigo domiciliario y familiar de Guillén Arones presenta escasez sólida, mientras que el arraigo laboral cuenta con solidez limitada.