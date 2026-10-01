Tres diputados de Ahora Nación y Obras retiran su firma de la moción para interpelar al ministro de Educación

Tres diputados retiraron su firma de la moción de interpelación contra el ministro de Educación, José Antonio Chang, presentada el 21 de setiembre por Ahora Nación, Juntos por el Perú y Obras. Se trata de Helard Sonco, de Ahora Nación, y de Andrea Medina y Arturo Eusebio, de Obras. Los tres comunicaron su decisión por oficio al Oficial Mayor de la Cámara, Hugo Rovira Zagal.

La moción ingresó con 24 firmas y un pliego de 44 preguntas. Tras los retiros, quedarían 21, apenas uno más que el mínimo de 20, lo que equivale al 15% del número legal de diputados que exige el reglamento para presentar una interpelación.

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Sonco fue el primero. En su oficio pide que se actualice la lista de firmantes y que se deje constancia de que ya no es proponente de la moción. También solicita que se verifique que se mantenga el mínimo de firmas que fija el artículo 154 del Reglamento. La Oficialía Mayor dispuso ese mismo día que se considere retirada su firma.

Medina sí explicó sus motivos. En su oficio sostiene que retira su firma por la manifiesta incapacidad del ministro en la conducción del sector. Es decir, se baja de la moción, pero mantiene su crítica a Chang. Eusebio presentó un oficio de una sola línea.

Retiro de firma

Retiro de firma

Retiro de firma

Chang dice que es pronto para interpelarlo, pero pide rapidez en las facultades

Cuatro días después de presentada la moción, Chang calificó el pedido de interpelación como bastante apresurado. "Son procedimientos dentro de las facultades que tiene la Cámara de Diputados. Dentro de ello está el juego democrático. Espero que las bancadas sean reflexivas. Han pasado recién noventa días de mi gestión y comenzar con una interpelación o censura me parece bastante apresurado", indicó.

La moción cuestiona que designara como secretaria general del Minedu a Doris Gavilano y como director del Pronied a Pedro Morales, un día después de asumir. También cuestiona la designación de Tania Ramírez en la Derrama Magisterial el 3 de agosto, quien renunció 28 días después, y la de Diana Gonzáles en el Pronabec.

En esas mismas declaraciones, Chang volvió sobre su anuncio de retirar la ideología de la currícula. Sostuvo que el conflicto armado interno debe tratarse como un hecho histórico, pero en lo publicado no precisó qué contenidos se modificarían ni cómo participarían los padres, que es lo que le pregunta el pliego. Al mismo tiempo, mientras consideró apresurada la interpelación, pidió a la Cámara que apresure el debate del pedido de facultades legislativas del Ejecutivo.