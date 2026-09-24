Oficial | Adelantan el fin del año escolar 2026 por el fenómeno El Niño: clases en La Libertad concluirán el 2 de diciembre

Para recuperar jornadas, se incorporará la semana de gestión del 12 al 16 de octubre al calendario académico, permitiendo clases durante el feriado del 8 de octubre.

Para recuperar jornadas, se incorporará la semana de gestión del 12 al 16 de octubre al calendario académico, permitiendo clases durante el feriado del 8 de octubre. Foto: Andina/Composición La República

El año escolar 2026 en La Libertad concluirá el miércoles 2 de diciembre, tanto en colegios públicos como privados, como parte de las medidas preventivas frente a las lluvias intensas asociadas al fenómeno El Niño. La disposición fue anunciada por la Gerencia Regional de Educación (GRE) y busca proteger a la comunidad educativa ante posibles situaciones de emergencia.

La decisión alcanza a unos 535.863 estudiantes de las 15 UGEL de la región y comprende instituciones de Educación Básica Regular, Alternativa y Especial. También están incluidos los Centros de Educación Técnico-Productiva y los institutos y escuelas de educación superior tecnológica, pedagógica y de formación artística, tanto públicos como privados.

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Año escolar en La Libertad terminará el 2 de diciembre y medida alcanza a más de 535 mil estudiantes

La medida regional se sustenta en el Decreto Supremo 124-2026-PCM, mediante el cual se declaró el estado de emergencia debido a la presencia del fenómeno El Niño en el país. La GRE La Libertad indicó que el adelanto del cierre del periodo escolar se aplicará a los diferentes niveles, ciclos, modelos de servicio y formas de atención contemplados en las instituciones educativas de la región.

La disposición comprende a:

535.863 escolares de las 15 UGEL de La Libertad.

de las 15 UGEL de La Libertad. Colegios públicos y privados de Educación Básica Regular, Alternativa y Especial.

de Educación Básica Regular, Alternativa y Especial. Centros de Educación Técnico-Productiva (Cetpro).

Institutos y escuelas de educación superior tecnológica, pedagógica y de formación artística.

tecnológica, pedagógica y de formación artística. Todos los niveles y ciclos incluidos en las modalidades comprendidas por la disposición regional.

La Gerencia Regional de Educación señaló que la modificación responde a las acciones de prevención frente a las condiciones asociadas al fenómeno climático y pidió a directivos, docentes, estudiantes y familias participar de manera responsable en la recalendarización.

Clases continuarán en feriado de octubre y colegios aplicarán cambios para recuperar jornadas escolares

Para reorganizar el calendario, la GRE dispuso incorporar como periodo lectivo la semana de gestión que inicialmente estaba programada del 12 al 16 de octubre. Los días de gestión correspondientes serán trasladados a diciembre. De esta manera, la modificación del calendario no supone disminuir la cantidad de jornadas establecidas para el año.

Además, se estableció que habrá clases el jueves 8 de octubre, fecha correspondiente al feriado por el Día del Combate de Angamos. Los otros cuatro días hábiles serán atendidos mediante una estrategia que combinará actividades presenciales con trabajos formativos para desarrollar en casa durante octubre y noviembre, de acuerdo con la organización de cada institución.

En el caso de los colegios privados, estos deberán cumplir las disposiciones de recalendarización. También podrán establecer mecanismos adicionales para recuperar actividades académicas mediante acuerdos entre las autoridades de cada institución y los padres de familia. La programación regional contempla 166 días lectivos y 40 días de gestión, por encima de los mínimos establecidos para instituciones que enfrentan situaciones de emergencia.