Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
EN VIVOSigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
EN VIVO

¿Cómo funciona un partido político? ¿De dónde sacan dinero? | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Oficial | Adelantan el fin del año escolar 2026 por el fenómeno El Niño: clases en La Libertad concluirán el 2 de diciembre

Este año escolar incluirá la semana de gestión del 12 al 16 de octubre como periodo lectivo, evitando así la disminución de jornadas en el calendario académico.

Para recuperar jornadas, se incorporará la semana de gestión del 12 al 16 de octubre al calendario académico, permitiendo clases durante el feriado del 8 de octubre.
Para recuperar jornadas, se incorporará la semana de gestión del 12 al 16 de octubre al calendario académico, permitiendo clases durante el feriado del 8 de octubre.Foto: Andina/Composición La República
google iconLa República en Google

El año escolar 2026 en La Libertad concluirá el miércoles 2 de diciembre, tanto en colegios públicos como privados, como parte de las medidas preventivas frente a las lluvias intensas asociadas al fenómeno El Niño. La disposición fue anunciada por la Gerencia Regional de Educación (GRE) y busca proteger a la comunidad educativa ante posibles situaciones de emergencia.

La decisión alcanza a unos 535.863 estudiantes de las 15 UGEL de la región y comprende instituciones de Educación Básica Regular, Alternativa y Especial. También están incluidos los Centros de Educación Técnico-Productiva y los institutos y escuelas de educación superior tecnológica, pedagógica y de formación artística, tanto públicos como privados.

Video destacado

EXCLUSIVO: REVELAN DETALLES DE CÓMO SE PLANEÓ EL ASESINATO DE LA CHINA POLO |ARDE TROYA CON OXENFORD

Puedes ver

Secuestran a empresario y denuncian que delincuentes le vaciaron sus cuentas bancarias en Los Olivos

lr.pe

Año escolar en La Libertad terminará el 2 de diciembre y medida alcanza a más de 535 mil estudiantes

La medida regional se sustenta en el Decreto Supremo 124-2026-PCM, mediante el cual se declaró el estado de emergencia debido a la presencia del fenómeno El Niño en el país. La GRE La Libertad indicó que el adelanto del cierre del periodo escolar se aplicará a los diferentes niveles, ciclos, modelos de servicio y formas de atención contemplados en las instituciones educativas de la región.

La disposición comprende a:

  • 535.863 escolares de las 15 UGEL de La Libertad.
  • Colegios públicos y privados de Educación Básica Regular, Alternativa y Especial.
  • Centros de Educación Técnico-Productiva (Cetpro).
  • Institutos y escuelas de educación superior tecnológica, pedagógica y de formación artística.
  • Todos los niveles y ciclos incluidos en las modalidades comprendidas por la disposición regional.

La Gerencia Regional de Educación señaló que la modificación responde a las acciones de prevención frente a las condiciones asociadas al fenómeno climático y pidió a directivos, docentes, estudiantes y familias participar de manera responsable en la recalendarización.

Puedes ver

Indecopi multa con más de S/16.000 a agrupación musical por utilizar la marca de vodka Russkaya

lr.pe

Clases continuarán en feriado de octubre y colegios aplicarán cambios para recuperar jornadas escolares

Para reorganizar el calendario, la GRE dispuso incorporar como periodo lectivo la semana de gestión que inicialmente estaba programada del 12 al 16 de octubre. Los días de gestión correspondientes serán trasladados a diciembre. De esta manera, la modificación del calendario no supone disminuir la cantidad de jornadas establecidas para el año.

Además, se estableció que habrá clases el jueves 8 de octubre, fecha correspondiente al feriado por el Día del Combate de Angamos. Los otros cuatro días hábiles serán atendidos mediante una estrategia que combinará actividades presenciales con trabajos formativos para desarrollar en casa durante octubre y noviembre, de acuerdo con la organización de cada institución.

En el caso de los colegios privados, estos deberán cumplir las disposiciones de recalendarización. También podrán establecer mecanismos adicionales para recuperar actividades académicas mediante acuerdos entre las autoridades de cada institución y los padres de familia. La programación regional contempla 166 días lectivos y 40 días de gestión, por encima de los mínimos establecidos para instituciones que enfrentan situaciones de emergencia.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 69.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 24 de septiembre de 2026

Por Carlin | 24 de Septiembre 2026

Carlincatura del miércoles 23 de septiembre de 2026

Por Carlin | 23 de Septiembre 2026

Carlincatura del martes 22 de septiembre de 2026

Por Carlin | 22 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Dónde ver Portugal vs Gales EN VIVO HOY por la UEFA Nations League 2026?

Precio del dólar hoy en Perú, jueves 24 de septiembre: consulta el tipo de cambio para compra y venta

Vacunación contra el sarampión: Minsa despliega brigadas y más de 1,1 millones de dosis

Sociedad

Exigían marcas de uniformes e inflaban intereses: Indecopi multa con S/105.270 a colegio privado en Amazonas

Secuestran a empresario y denuncian que delincuentes le vaciaron sus cuentas bancarias en Los Olivos

Temblor hoy en Perú, jueves 24 de septiembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

‘China Polo’: “El sicario aún no ha declarado”, afirma fiscal a cargo de la investigación

Dos jornadas, cuatro horas y la última palabra tras el debate Municipal: las respuesta de los candidatos para la alcaldía de Lima Metropolitana 2026

Segundo debate municipal estuvo marcado por las críticas a Rafael López Aliaga y su gestión municipal