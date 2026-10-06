Pleno de la Cámara de Diputados debatirá este martes la moción de interpelación contra el ministro José Antonio Chang

Pleno de la Cámara de Diputados debatirá este martes la moción de interpelación contra el ministro José Antonio Chang Composición/LR

El Pleno de la Cámara de Diputados agendó para este martes 6 de octubre el debate de la moción de interpelación contra el ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo. De aprobarse la medida en el hemiciclo, se fijará la fecha y hora para que el funcionario responda diversas interrogantes formuladas por los parlamentarios.

El documento señala que el procedimiento se realiza en ejercicio del control político. “Corresponde exigir al ministro José Antonio Chang Escobedo responsabilidad política por las decisiones, omisiones, criterios y medidas atribuibles a su gestión, desde que asumió el cargo”, se lee.

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La iniciativa fue presentada el pasado 21 de septiembre por legisladores de las bancadas de Ahora Nación, Juntos por el Perú y Partido Cívico Obras. Sin embargo, durante el trámite del documento se registraron variaciones en el respaldo parlamentario. Por un lado, se sumó la adhesión del diputado Héctor Guillén Valencia de Juntos por el Perú. Sin embargo, varios legisladores optaron por retirar sus firmas del pedido, entre ellos los diputados Herald Sonco Villanueva de Ahora Nación, César Eusebio Padilla, Andrea Medina Stein, Juan Cabrera Nieto y Víctor Piñan de Obras.

El pedido de interpelación

El recurso parlamentario consta de 44 preguntas divididas en nueve ejes temáticos. Entre los argumentos principales, los parlamentarios cuestionan las decisiones tomadas por Chang desde que asumió el cargo.

Uno de los puntos abordados es el conflicto en la Universidad Nacional de Ucayali. Los congresistas señalan que la entidad atraviesa “una grave crisis institucional, caracterizada por la toma y bloqueo de las instalaciones del campus”, por lo que piden al ministro explicar las medidas adoptadas para reestablecer las clases y garantizar el servicio educativo.

Asimismo, la moción cuestiona designaciones de funcionarios en puestos de alta responsabilidad dentro del sector. Entre los casos mencionados figuran los nombramientos en la Secretaría General del Minedu, la dirección ejecutiva del PRONABEC y la representación ante el Directorio de la Derrama Magisterial. Sobre este último punto, el documento precisa que la excongresista Tania Ramírez fue nombrada en dicho cargo el 3 de agosto de 2026 y renunció el 31 de agosto “después de que surgieran cuestionamientos públicos”.

El pliego también solicita explicaciones sobre el archivo de una denuncia por presunto hostigamiento sexual contra el superintendente de la SUNEDU, Vicente Espinoza Santillán. Sobre este caso, la moción indica que el Minedu comunicó el archivo del procedimiento el 24 de agosto de 2026 mediante un oficio.

Finalmente, la moción aborda temas laborales y curriculares. Se pide información sobre el reglamento de la Ley N.º 32581 respecto a las pensiones de los maestros jubilados y cesantes, la situación laboral de los docentes evaluados bajo la Ley de Reforma Magisterial y los anunciados cambios en la currícula escolar relacionados con retirar “todo tipo de ideología”.