Intentar ingresar objetos prohibidos o no autorizados a los centros juveniles constituye una falta contemplada en el Reglamento del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes.

Intentar ingresar objetos prohibidos o no autorizados a los centros juveniles constituye una falta contemplada en el Reglamento del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. PRONACEJ

Dos intentos de vulnerar la seguridad del Centro Juvenil de Lima fueron detectados por agentes del Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ). En el primero, una mujer intentó ingresar un celular con chip y presuntas sustancias ilícitas ocultos en sus partes íntimas durante una jornada de visita familiar. En el segundo, registrado un día antes, se encontró un paquete arrojado desde los exteriores del recinto que contenía presunta marihuana, cocaína y dos celulares escondidos dentro de un par de sandalias.

En el primer caso, los agentes de seguridad detectaron los objetos prohibidos durante los controles de ingreso al establecimiento. La intervención permitió incautar el celular y las presuntas sustancias ilícitas antes de que llegaran al interior del centro juvenil.

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El material fue puesto a disposición de la Comisaría de San Miguel, que tendrá a su cargo las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

Arrojan paquete con presunta droga y dos celulares desde el exterior

Un día antes de esta intervención, el monitoreo de las cámaras de seguridad del PRONACEJ permitió detectar que desde los exteriores del Centro Juvenil de Lima fue arrojado un paquete sospechoso.

Al revisar su contenido, los agentes encontraron presuntas sustancias ilícitas, entre ellas marihuana y cocaína, además de dos celulares ocultos dentro de un par de sandalias.

En este segundo caso, los objetos incautados fueron entregados a la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) de San Miguel, dependencia policial que se encargará de las diligencias correspondientes.

PRONACEJ advierte sanciones por ingresar objetos prohibidos

El Programa Nacional de Centros Juveniles, entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), recordó que intentar ingresar objetos prohibidos o no autorizados a los centros juveniles constituye una falta contemplada en el Reglamento del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes.

Esta infracción puede derivar en restricciones para ingresar a los establecimientos desde 30 días hasta la prohibición permanente de visitas.

La institución señaló que continuará reforzando las medidas de vigilancia y control para evitar el ingreso de artículos que comprometan la seguridad, el orden interno y el proceso de reinserción social de los adolescentes en conflicto con la ley.