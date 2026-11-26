El Poder Judicial declaró fundada la solicitud de nulidad presentada por las defensas de Augusto Miu Lei y Luz Peralta, a la que se adhirió el abogado de Andrés Hurtado. La decisión alcanzó al requerimiento acusatorio que también comprendía a Francisco Siucho Neira y Lucio Sal y Rosas Guerrero.

La resolución, emitida el 23 de noviembre por el juez supremo Juan Carlos Checkley, ordenó que el Ministerio Público formule un nuevo pronunciamiento. Para ello, deberá respetar las garantías del debido proceso, la debida motivación y el derecho de defensa de los investigados.

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Entre los cuestionamientos que sustentaron la decisión figuró el uso de la Disposición Fiscal N.° 33, que había sido declarada nula por el mismo juzgado en mayo de 2026. El magistrado determinó que ese documento introdujo cambios en la descripción de los hechos y en los delitos atribuidos, pese a que el plazo de investigación preparatoria ya había vencido.

La decisión también observó que la Fiscalía acusó a los investigados por tráfico de influencias en su modalidad simulada, aunque la investigación había sido formalizada por la modalidad real. El juez advirtió que el Ministerio Público no explicó las razones de ese cambio ni cómo los implicados pudieron ejercer su defensa frente a la nueva imputación.

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Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con el momento en que la Fiscalía modificó los cargos. Según la resolución, el plazo de investigación preparatoria venció el 26 de enero de 2026. Sin embargo, dos días después, el Ministerio Público emitió la Disposición N.° 33, con la que introdujo precisiones sobre los hechos 1 y 3. Este documento fue declarado nulo el 25 de mayo por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Pese a ello, la Fiscalía lo utilizó como sustento de su acusación.

El magistrado también examinó los tres hechos incluidos en el requerimiento fiscal: la devolución de oro a la empresa de Augusto Miu Lei, la denuncia o investigación contra Jimmy Pflucker, accionista de la planta Paltarumi S.A.C., y el presunto pago de US$100.000 para evitar que continuara una investigación contra Quantico Servicios Integrados S.A.C. La resolución estableció que las precisiones incorporadas mediante la disposición anulada afectaron los extremos acusatorios relacionados con el primer y tercer hecho.

Otro punto observado fue el cambio de tráfico de influencias real a simulado. Para Checkley, ambas modalidades tienen características distintas y la Fiscalía debía explicar qué hechos justificaban la nueva imputación y qué oportunidad tuvieron los investigados para cuestionarla. Al no encontrar esa explicación, el juez concluyó que se comprometió el derecho de defensa. Por ello, declaró nula la acusación por tráfico de influencias simulado respecto de los tres hechos investigados y ordenó un nuevo pronunciamiento fiscal.