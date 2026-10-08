El Niño y falta de lluvias elevan riesgo de incendios forestales en sierra y selva: Cusco ya registra cinco fallecidos

Cinco personas han muerto este año a causa de incendios forestales en Cusco, donde más de 280 siniestros se han registrado en 13 provincias y seis permanecen activos. La región acumula, además, unas 16.000 hectáreas afectadas por el fuego. El escenario ocurre mientras distintas zonas de la sierra y la selva enfrentan condiciones de sequedad, altas temperaturas, menor humedad y fuertes vientos que pueden acelerar la propagación de las llamas.

El problema no se concentra en Cusco. Áncashacumula 187 incendios forestales en lo que va del 2026, con cuatro mil 638 hectáreas de cobertura natural destruidas, mientras los bomberos de Tarapoto atienden entre tres y cuatro emergencias de este tipo al día. A estas cifras se suman reportes de focos activos en Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Puno, Cajamarca, Loreto, Amazonas, San Martín, Huánuco, Ucayali, Pasco y Junín.

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El Senamhi mantiene una alerta por condiciones atmosféricas que pueden favorecer la ocurrencia y propagación de incendios forestales, principalmente en la sierra sur hasta el 10 de octubre. El pronóstico contempla ausencia de precipitaciones, reducción de la humedad, incremento de las temperaturas durante el día, elevada radiación ultravioleta y ráfagas de viento durante las tardes. La combinación de estos factores vuelve más vulnerable a la vegetación seca y puede facilitar que un fuego se extienda con rapidez.

Abraham Levy, especialista en meteorología, explicó que gran parte de la sierra sur presenta actualmente aire muy seco. "Bajo esas condiciones se tienen mayores temperaturas y aire más seco. Ideal para la formación y crecimiento de incendios forestales", señaló. El especialista también relacionó este escenario con la presencia de El Niño y advirtió que no se esperan lluvias en la sierra y selva en la cantidad que se necesita.

La falta de precipitaciones ya genera preocupación en las autoridades regionales. En Cusco, Edwin Mancilla Ucañañi, jefe de capacitación de la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad (ORGRDS), señaló que las condiciones actuales resultan especialmente preocupantes porque el periodo de incendios se ha extendido respecto de años anteriores.

"Ahora tenemos incendios en lugares donde antes no había; este año el fenómeno de El Niño y el incremento de la temperatura nos preocupa", afirmó.

Cusco concentra los casos más graves

En Cusco, los seis incendios que continúan activos se ubican en Yanahuara, en la provincia de Urubamba; Sicuani, en Canchis; Pichigua y Alto Pichigua, en Espinar; Ccapacmarca, en Chumbivilcas; Paccarectambo, en Paruro; y sectores del Valle Sur de la ciudad del Cusco.

Algunos siniestros llevan varios días sin control total debido a la dificultad del terreno y a la reactivación de focos calientes. En Ccapacmarca, por ejemplo, el fuego permanecía activo desde hacía tres días y había afectado unas 300 hectáreas, además de comprometer flora y fauna y dos viviendas. Otros incendios de larga duración se reportaron en Quiquijana, Poroy, Ollantaytambo y Pichigua.

Las emergencias han movilizado a compañías de bomberos, brigadas municipales, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, comuneros y voluntarios. Sin embargo, la geografía de la región dificulta el ingreso de los equipos a determinados sectores. A ello se suma que provincias como Chumbivilcas, Canas y Paruro no cuentan con compañías de bomberos, lo que complica una respuesta inmediata.

Mancilla informó que Cusco registra más de 280 incendios forestales durante el 2026. Aunque la cifra todavía se encuentra por debajo del promedio anual de entre 350 y 500 siniestros, la situación preocupa por el comportamiento del clima y la posibilidad de que las emergencias continúen durante las próximas semanas.

En los últimos años, los incendios se concentraban principalmente entre agosto y septiembre. Ahora, según la ORGRDS, la temporada se ha extendido entre marzo y noviembre. El incremento de las temperaturas y la presencia de vegetación seca generan condiciones para que las llamas avancen con mayor velocidad. Los vientos, que normalmente alcanzan entre 15 y 20 kilómetros por hora, también pueden intensificar la propagación.

El impacto humano ya es mayor al registrado en los dos años anteriores. En 2024 y 2025, Cusco reportó cuatro fallecidos por incendios forestales en cada año. En el 2026, la cifra ascendió a cinco: tres adultos mayores y dos hermanos de 11 y 18 años, quienes murieron en un incendio ocurrido en Pomacanchi, provincia de Acomayo.

Las autoridades regionales han pedido especial cuidado con los adultos mayores que permanecen en zonas rurales durante las emergencias. También exhortaron a las familias a no dejarlos solos ante la proximidad de un incendio.

La dimensión del daño ambiental todavía no se puede determinar con precisión. La estimación regional señala unas 16.000 hectáreas afectadas, entre pastizales, especies nativas, árboles y terrenos agrícolas. Mancilla advirtió que, si las condiciones climáticas persisten, la superficie podría acercarse a los niveles registrados en 2024, cuando los incendios llegaron a comprometer unas 60.000 hectáreas.

Durante algunos días, la respuesta también enfrentó una dificultad adicional. La Policía y el Ejército tuvieron restricciones para apoyar las labores de control debido a su participación en las medidas de seguridad vinculadas al proceso electoral. Las autoridades esperaban recuperar ese respaldo en los siguientes días.

Cusco cuenta con 15 compañías de bomberos y todas se encuentran en máxima alerta. El Gobierno Regional también ha equipado a estas unidades y trabaja en la formación de brigadas del sector público, mientras que en más de 20 distritos se desarrollan acciones de capacitación y prevención con apoyo de las Fuerzas Armadas, Serfor y otros organismos.

Áncash y San Martín muestran la expansión del riesgo

La situación de Cusco se repite, con distintas dimensiones, en otras regiones. Áncash registra 187 incendios forestales en lo que va del año. Septiembre fue el mes con mayor número de emergencias, con 64 casos, seguido de agosto, con 63. En octubre ya se contabilizan 18.

Huaraz concentra la mayor cantidad de reportes, con 41 incendios, seguida de Huari, con 17; Mariscal Luzuriaga y Santa, con 15 cada una; y Pallasca, con 12. También se registraron diez incendios en cada una de las provincias de Sihuas, Carhuaz, Recuay y Yungay.

Los incendios han destruido 4.638 hectáreas de cobertura natural y afectado otras áreas de bosque y cultivos. También se reportaron daños en viviendas e infraestructura de riego. Dieciséis personas resultaron afectadas, una quedó damnificada y otra sufrió lesiones. Diez viviendas resultaron afectadas, tres quedaron inhabitables y una fue destruida.

El COER Áncash advirtió que las condiciones atmosféricas previstas por el Senamhi pueden facilitar la propagación del fuego. La reducción de la humedad, el aumento de la temperatura durante el día y las ráfagas de viento generan un escenario de mayor vulnerabilidad, sobre todo en terrenos con vegetación seca.

En San Martín, el número de emergencias también mantiene en alerta a los bomberos. La compañía Juan Acevedo de Tarapoto atiende entre tres y cuatro incendios forestales al día, una frecuencia que preocupa por la disponibilidad de personal para responder a cada llamado.

Uno de los casos recientes ocurrió en el sector Oasis, en el distrito de Morales. Los bomberos trabajaron bajo intenso sol para evitar que el fuego alcanzara nuevas áreas de vegetación. El capitán Rafael Cachique Aspajo señaló que, de manera preliminar, el incendio habría comenzado por la quema de maleza que se salió de control.

El jefe bomberil explicó que las altas temperaturas y los cambios en la dirección del viento pueden hacer que una quema se vuelva incontrolable en pocos minutos. La situación se agrava porque buena parte de los bomberos voluntarios trabaja en empresas o instituciones y debe solicitar autorización para acudir a las emergencias.

El factor humano aparece también en los reportes de Cusco. Las autoridades identificaron entre las causas habituales de estos siniestros las quemas para preparar terrenos agrícolas, eliminar vegetación, alimentar ganado, cocinar o realizar rituales y ofrendas a la Pachamama. En un contexto de sequedad y altas temperaturas, una quema que comienza de manera controlada puede alcanzar rápidamente áreas de vegetación.

Por ello, las autoridades regionales exhortaron a la población a evitar la quema de pastizales, residuos agrícolas, maleza y basura. También pidieron no arrojar fósforos ni colillas en zonas secas y reportar de inmediato cualquier columna de humo o foco de fuego.

Levy, por su parte, insistió en que la prevención debe incluir a los agricultores que utilizan el fuego para limpiar terrenos. "No va a llover en la sierra y selva como quisiéramos dada la presencia de El Niño", advirtió, ante el incremento de los focos de incendio.

El escenario obliga a mantener la vigilancia durante las próximas jornadas, cuando las condiciones de sequedad, temperatura y viento pueden facilitar que nuevos focos se conviertan en incendios de mayor magnitud.