Un incendio forestal que lleva seis días activo en el distrito de Río Tambo, provincia de Satipo, región Junín, ha dejado al menos 350 hectáreas de bosque primario afectadas, 80 hectáreas de cultivos perdidas y 10 viviendas destruidas. Según un reporte preliminar de la Municipalidad Distrital de Río Tambo, la emergencia ha perjudicado a 50 familias de las comunidades nativas de Tsyapo, Pajonal, Cutivireni y Tiboreni.

El fuego continúa propagándose y amenaza con alcanzar otras comunidades, entre ellas Tincareni, Taboreni, Cobeja y Alto Cobeja. Las autoridades locales advirtieron que la situación pone en peligro no solo las viviendas y los terrenos agrícolas, sino también los medios de subsistencia de las poblaciones asháninkas, que dependen de los recursos del bosque para su alimentación.

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Incendio forestal amenaza la seguridad alimentaria de comunidades asháninkas

La Municipalidad Distrital de Río Tambo alertó a La República que la destrucción de los bosques primarios podría agravar la situación de las familias indígenas, debido a que estos ecosistemas constituyen una fuente fundamental de alimentos y recursos naturales.

La caza es una de las actividades de subsistencia de estas comunidades, por lo que la pérdida de cobertura forestal y la afectación de la fauna silvestre representan una amenaza para su seguridad alimentaria.

Además de las 350 hectáreas de bosque afectadas, el reporte municipal da cuenta de 80 hectáreas de cultivos perdidas, lo que compromete la producción agrícola de las familias damnificadas. Las autoridades temen que las cifras aumenten mientras el incendio permanezca fuera de control.

Bomberos y Fuerzas Armadas intervienen, pero se requiere más apoyo

Ante la magnitud de la emergencia, un grupo de 10 bomberos voluntarios procedentes de Satipo, Oxapampa y Lima llegó a la comunidad nativa de Tsyapo para evaluar los daños y reforzar las labores de control y extinción del fuego.

El personal se encuentra bajo el mando del subteniente Ricardo Alleman. Su desplazamiento fue coordinado por la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Río Tambo, encabezada por Juan Huamani, junto con la Plataforma Distrital de Defensa Civil.

Por su parte, el Ministerio de Defensa, mediante el Ejército del Perú y la Fuerza Aérea del Perú, desplegó un helicóptero equipado con el sistema Bambi Bucket, un dispositivo que permite transportar y descargar agua desde el aire sobre las zonas afectadas por incendios forestales.

Sin embargo, la municipalidad señaló que las acciones realizadas hasta el momento no han sido suficientes para detener el avance de las llamas. Por ello, considera necesario incrementar la cantidad de brigadistas, equipos y recursos logísticos destinados a combatir la emergencia.

Comunidades indígenas organizan brigadas para enfrentar las llamas

Frente a la propagación del incendio, pobladores de las comunidades nativas han organizado sus propias brigadas para participar en las labores de respuesta y evitar que el fuego alcance nuevas zonas habitadas.

Entre los grupos movilizados figuran Los Chullanchaquis de Cutivireni, la Cuadrilla Nija de Cutivireni, la Cuadrilla Meni, la Cuadrilla Manita y la Cuadrilla Tigre de Pamaquiari.

A estas acciones se han sumado la Central Asháninka del Río Ene (CARE) y la Federación Asháninka del Río Ene (FARE), organizaciones indígenas que vienen articulando esfuerzos y movilizando a pobladores de distintas comunidades para apoyar las labores de emergencia.

La participación de los habitantes resulta especialmente importante ante las dificultades que representa combatir incendios en zonas boscosas y alejadas de los principales centros urbanos.

Municipalidad de Río Tambo solicita apoyo urgente al Gobierno Regional de Junín

Ante el avance del incendio forestal, la Municipalidad Distrital de Río Tambo hizo un llamado al Gobierno Regional de Junín y a la Municipalidad Provincial de Satipo para que intervengan de manera inmediata con personal especializado, equipos y recursos logísticos.

La comuna distrital advirtió que los esfuerzos desplegados por los bomberos, las Fuerzas Armadas y los propios comuneros requieren refuerzos para controlar la emergencia y evitar que aumente el número de familias damnificadas.

Asimismo, pidió una respuesta coordinada de las autoridades para proteger a las poblaciones indígenas y frenar la destrucción de los bosques primarios que constituyen uno de los principales medios de subsistencia de las comunidades asháninkas de Río Tambo.