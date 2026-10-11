Niño de 1 año y medio es hallado muerto en Chorrillos: vecinos alertaron sobre presuntos maltratos

Un niño de un año y medio fue hallado sin vida el 11 de octubre en una vivienda de Chorrillos. La Policía Nacional y el Ministerio Público están investigando las circunstancias del fallecimiento.

Un niño de un año y medio fue hallado sin vida el 11 de octubre en una vivienda de Chorrillos. La Policía Nacional y el Ministerio Público están investigando las circunstancias del fallecimiento. Latina

Un menor de aproximadamente un año y medio fue hallado sin vida dentro de una vivienda ubicada en la zona del asentamiento humano Vista Alegre de Villa, en el distrito de Chorrillos. El hallazgo ocurrió durante la noche del sábado y movilizó a efectivos de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público.

De acuerdo con las primeras diligencias, el menor habría sido víctima de una presunta agresión. La madre, identificada como María Benítez, de 41 años, permanece bajo custodia policial mientras se realizan las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte.

Video destacado CASO LICEO: NUEVA DENUNCIA DE 4GR3SIÓN S3XU4L EN MARANGUITA | ARDE TROYA CON OXENFORD

Tras la intervención en el inmueble, que era alquilado por la familia, los agentes también encontraron a otros dos menores de edad. Según la información preliminar, ambos se encontraban en una situación de presunto abandono y presentaban signos de violencia física, por lo que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para recibir protección.

La madre del menor fallecido fue trasladada a la comisaría Mateo Pumacahua junto con el padre del niño y su tía paterna, quienes fueron convocados para brindar sus respectivas declaraciones ante las autoridades.

Vecinos reportaron presuntos episodios de maltrato

Vecinos de Vista Alegre de Villa expresaron su preocupación por la situación que se habría registrado en el inmueble. Algunos residentes aseguraron que escuchaban de manera frecuente llantos de niños y ruidos que asociaban con posibles episodios de violencia.

“Todos los días había llantos. Solo veíamos un ratito a unos niños en la puerta de su casa y después seguían llorando”, relató una persona de la zona.

Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes y proceder con el levantamiento del cuerpo del menor.

El cadáver fue trasladado para que se realicen los exámenes médico-legales que permitan establecer la causa exacta de la muerte. Los resultados de la necropsia serán determinantes para determinar si el fallecimiento estuvo relacionado con una agresión.

Mientras continúan las diligencias, las autoridades también deberán establecer las condiciones en las que vivían los otros dos menores encontrados en el inmueble y determinar si existieron antecedentes de violencia o abandono.

La investigación permanece en curso y será el Ministerio Público el encargado de determinar las responsabilidades que correspondan, de acuerdo con los resultados de las diligencias policiales y forenses.