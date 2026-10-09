Incendios forestales en Cusco: Municipalidad organiza colecta de alimentos, frazadas y agua para afectados
La jornada se realizará este viernes desde las 9 a. m. en la plaza San Pedro. Se recibirán alimentos no perecibles, agua, ropa de abrigo y artículos de higiene para los damnificados. Los bomberos voluntarios también solicitan apoyo económico para atender las emergencias. Las donaciones se pueden realizar desde Lima mediante Yape o Plin al número 970 204 526.
La Municipalidad Provincial del Cusco convocó a la ciudadanía a participar en una jornada de ayuda humanitaria para reunir productos de primera necesidad, en medio de los incendios forestales que afectan a la región y que han dejado cinco fallecidos y más de 16.000 hectáreas dañadas.
La campaña “¡Cusco Solidario! Juntos ayudamos a nuestros hermanos” se realizará este viernes 9 de octubre, desde las 9 a. m., en la plaza San Pedro. La convocatoria fue difundida por la Gerencia de Gestión Ambiental de la comuna provincial.
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Entre las donaciones prioritarias figuran alimentos no perecibles, como conservas, menestras, fideos y arroz, así como agua embotellada. También se recibirán ropa de abrigo en buen estado, frazadas limpias, artículos de higiene personal, linternas y pilas.
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La iniciativa surge porque la región enfrenta una de sus situaciones más graves por incendios forestales de este año. Hasta ayer se reportaron seis siniestros activos que amenazaban poblaciones, bosques y cultivos.
La municipalidad hizo un llamado a la solidaridad de los vecinos para contribuir con la atención de las personas que requieren ayuda. Hubo cinco fallecidos por la emergencia.
¿Dónde donar en Cusco para ayudar a los afectados?
- Día: viernes 9 de octubre.
- Hora: desde las 9 a. m.
- Lugar: plaza San Pedro, Cusco.
- Qué donar: alimentos no perecibles, agua embotellada, ropa de abrigo en buen estado, frazadas limpias, artículos de higiene, linternas y pilas.
Bomberos voluntarios de Cusco piden donaciones para atender incendios forestales
Los bomberos voluntarios que atienden los incendios forestales en Cusco solicitaron apoyo económico para continuar respondiendo a las emergencias y proteger a las comunidades afectadas. La campaña de recaudación también busca reunir recursos para fortalecer la capacidad de respuesta de los equipos que trabajan en primera línea.
Las personas que deseen colaborar desde Lima pueden realizar donaciones mediante Yape o Plin al número 970 204 526. También se habilitó un punto de acopio en la Comandancia General del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, ubicada en la avenida General Salaverry 2495, en San Isidro. La recepción se realiza de 8 a. m. a 6 p. m., según la convocatoria difundida por los organizadores.