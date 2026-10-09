Cusco registra 60 incendios forestales en nueve días y bomberos advierten falta de personal

La región Cusco enfrenta una creciente emergencia por incendios forestales. En los primeros nueve días de octubre se reportaron 60 siniestros, una cifra que ha sobrepasado la capacidad de respuesta de las instituciones de primera respuesta, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER). En lo que va del año, la región acumula más de 280 incendios, cinco personas fallecidas, más de 8.000 hectáreas afectadas, 31 viviendas destruidas y más de 100 cabezas de ganado perjudicadas.

El responsable del COER Cusco, el ingeniero Gerardo Hilasaca, informó que actualmente se registran cinco incendios forestales activos en distritos de las provincias de Anta, Canchis, Canas y Calca. Además, persisten focos de calor en Santa Teresa, en La Convención; San Pablo, en Canchis; y Huanuquite, en Paruro, donde las condiciones del terreno dificultan las labores de control.

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Cusco registra 60 incendios forestales en nueve días

La cantidad de emergencias reportadas en lo que va de octubre mantiene en alerta a las autoridades y a los equipos de primera respuesta, que deben atender siniestros simultáneos en distintas provincias. Según Hilasaca, algunos incendios requieren hasta cinco días de trabajo para intentar controlarlos.

"En lo que va de octubre, en nueve días tenemos 60 incendios forestales, lo cual ha provocado que la capacidad de respuesta de las entidades, como los bomberos, haya sido sobrepasada", advirtió el funcionario.

El panorama genera preocupación debido a que Cusco registró más de 250 incendios forestales y alrededor de 15.000 hectáreas afectadas durante el año pasado. Aunque la superficie dañada en 2026 todavía es menor, las autoridades advierten que las condiciones climáticas podrían favorecer nuevos siniestros en las próximas semanas.

Déficit hídrico favorece la propagación del fuego

Uno de los principales factores que agrava la emergencia es el déficit hídrico, que ha secado los cultivos y la vegetación en diferentes zonas de la región. Estas condiciones convierten los pastizales y otras áreas vegetales en material combustible, lo que facilita que las llamas se extiendan rápidamente.

"Las condiciones atmosféricas que tenemos actualmente provocan que cualquier tipo de quema, cualquier tipo de encendida de fuego, propague más rápido los incendios forestales", explicó Hilasaca.

Ante este escenario, el Gobierno Regional de Cusco informó que entrega herramientas y alimentos, brinda capacitaciones y coordina acciones con las dependencias vinculadas a la agricultura y la ganadería. El responsable del COER pidió a la población evitar las quemas agrícolas y de pastizales, especialmente cuando las autoridades adviertan condiciones propicias para la propagación de incendios.

Alertan sobre falta de personal para controlar incendios

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú advirtió que la atención simultánea de las emergencias está poniendo a prueba la disponibilidad de personal. Entre los casos reportados figuran tres incendios forestales de gran magnitud en la provincia de Espinar, en el sector de Yauri, además de otro siniestro que comenzaba a desarrollarse en la zona.

Los representantes de la institución precisaron que el principal problema no es la falta de equipamiento, pues señalaron que recibieron implementos del Gobierno Regional, sino la escasez de efectivos para enfrentar incendios que abarcan grandes extensiones y se desarrollan en lugares de difícil acceso.

"Nos falta factor humano, eso quiero que entiendan. Nos llaman a los bomberos y con 10, 15 o 20 bomberos no vamos a apagar 15 hectáreas de incendios forestales", manifestó uno de los representantes de la institución.

Bomberos deben caminar hasta 45 minutos para llegar a zonas afectadas

Las dificultades geográficas también retrasan las labores de respuesta. En algunos sectores, los bomberos deben caminar entre 30 y 45 minutos para llegar a los puntos afectados, debido a que las camionetas no pueden ingresar hasta las zonas altas donde se originan los incendios. Esto incrementa el desgaste del personal, que puede permanecer durante horas o días intentando controlar las llamas.

A estas limitaciones se suma la falta de participación de algunos pobladores en las tareas de apoyo. Los bomberos señalaron que, en ocasiones, deben enfrentar los siniestros prácticamente solos, lo que prolonga las labores de control.

"Lamentablemente, los incendios se están dando a la par. Nuestros recursos humanos están trabajando enormemente para tratar de controlar esto, pero la falta de apoyo de los mismos pobladores, porque nos dejan a los bomberos solos cuando llegamos al incendio, hace que esto muchas veces nos gane o se demore", sostuvo el representante.

Respecto al uso de helicópteros, explicó que estas aeronaves permiten reducir la temperatura en los focos de mayor magnitud, pero no sustituyen el trabajo terrestre necesario para extinguir las llamas y eliminar los puntos de combustión. Por ello, insistió en la necesidad de incorporar más brigadistas y contar con la participación de las autoridades locales y las comunidades.

Con cinco personas fallecidas, miles de hectáreas afectadas y nuevos focos activos, las autoridades reiteraron el llamado a evitar las quemas agrícolas y de pastizales. La prevención y el trabajo coordinado entre bomberos, gobiernos locales y población serán fundamentales para contener la emergencia forestal en Cusco.