¡Qué nostalgia! César Ritter y Giselle Collao, Lalo y Lucía de ‘Mil oficios’, protagonizan emotivo reencuentro al ritmo de Alejandro Sanz ¡Después de 22 años! Giselle Collao y César Ritter reviven su historia de amor de ‘Mil oficios’ al ritmo de ‘El alma al aire’, icónico tema de Alejandro Sanz.

El emotivo reencuentro coincide con el anuncio del regreso de Alejandro Sanz a Lima en 2027, donde interpretará sus clásicos como 'El alma al aire', ligado a la historia de amor de la pareja.

El emotivo reencuentro coincide con el anuncio del regreso de Alejandro Sanz a Lima en 2027, donde interpretará sus clásicos como 'El alma al aire', ligado a la historia de amor de la pareja. Fotos: difusión.

Giselle Collao y César Ritter remecieron las redes sociales el miércoles 25 de noviembre al volver a compartir escena en una breve historia de amor que despertó la nostalgia entre los seguidores de ‘Mil oficios’, serie que se emitió entre el 2001 hasta el 2004. Los actores recordaron a sus queridos personajes de la exitosa producción de Panamericana Televisión, que se ganó el cariño de los hogares peruanos a principios de la década del 2000.

En esta ocasión, ambos intérpretes revivieron aquellos años en los que Lucía y Lalo, sus respectivos personajes, conquistaban a la audiencia con su romance. Como parte de este especial reencuentro, no podía estar ausente la música de Alejandro Sanz, cuyo éxito ‘El alma al aire’ se convirtió en una de las canciones más vinculadas a la historia de amor de la pareja televisiva.

Giselle Collao y César Ritter se reencuentran

La reunión de los Giselle Collao y César Ritter permitió revivir uno de los romances más entrañables de la televisión nacional. Pese a que han transcurrido más de 20 años desde el debut de ‘Mil oficios’, la complicidad entre los intérpretes continúa generando emoción y nostalgia entre los fanáticos que disfrutaron de las vivencias de sus personajes en la pantalla chica.

Este emotivo recuerdo coincide con una noticia especial para los seguidores de Alejandro Sanz. El reconocido cantante español anunció su retorno a Lima como parte de su gira internacional denominada ‘¿Y ahora qué +?’, con la que volverá a encontrarse con el público peruano.

Alejandro Sanz regresa a Lima en febrero de 2027

El reconocido intérprete de ‘Corazón partío’ se reencontrará con sus fanáticos peruanos el próximo sábado 13 de febrero de 2027. El artista ofrecerá un espectáculo en el Estadio San Marcos como parte de su nueva gira internacional.

El anuncio de su regreso ha generado expectativa entre sus admiradores, quienes podrán acceder a la preventa de entradas mediante la plataforma de Teleticket este viernes 27 y sábado 28 de noviembre, a partir de las 10:00 a. m. Los usuarios que realicen sus compras con tarjetas de crédito y débito Interbank podrán obtener descuentos de hasta el 15 %, de acuerdo con los términos y condiciones de la promoción.

Alejandro Sanz vuelve a Perú para brindarnos una velada románticas a vísperas del Día de San Valentín. Composición LR. Facebook

Entre las canciones que forman parte del repertorio anunciado figuran algunos de los mayores éxitos de la carrera musical del cantautor español, como ‘Amiga mía’, ‘Y, ¿si fuera ella?’, ‘Mi soledad y yo’ y ‘El alma al aire’. Este último tema ha vuelto a adquirir especial relevancia tras el nostálgico reencuentro de los actores que dieron vida a los inolvidables Lalo y Lucía.