Cusco suma cerca de 280 incendios forestales y cinco fallecidos: seis emergencias todavía siguen activas

Cusco registra cerca de 280 incendios forestales en lo que va del año y, actualmente, seis permanecen activos en diferentes provincias de la región. Edwin Mancilla, del Centro de Operaciones de Emergencias Regional (COER) Cusco, informó que la mayoría pudo ser atendida, aunque algunos siniestros presentan dificultades por la distancia y la falta de entidades de respuesta.

Uno de los incendios que genera mayor preocupación es el registrado en Capacmarca, provincia de Chumbivilcas, que lleva tres días activo y ha afectado aproximadamente 300 hectáreas. Según el reporte preliminar, el fuego ocasionó daños en flora y fauna, además de la muerte de algunos animales domésticos y afectaciones en dos viviendas.

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Mancilla señaló que también se reportan incendios intensos en Espinar y Canchis, donde son atendidos por compañías de bomberos de esas jurisdicciones. Sin embargo, advirtió que provincias como Chumbivilcas, Canas, Paruro y Huayacama no cuentan con compañías de bomberos, lo que dificulta la atención oportuna de las emergencias.

El representante del COER explicó además que durante los últimos días no se contó con el apoyo del Ejército y la Policía debido a su participación en el proceso electoral. Esperan que desde este miércoles puedan sumarse nuevamente a las labores de control y extinción de los incendios forestales.

En cuanto a las víctimas humanas, Mancilla confirmó que cinco personas han fallecido por incendios forestales en lo que va del año. Dos eran jóvenes que murieron en Pomacanchi (Acomayo), mientras que las otras tres víctimas eran adultos mayores, una situación que, según indicó, se repite en años anteriores.

"Tenemos que hacer un llamado a la población rural que tenga un cuidado muy especial con sus adultos mayores, que no los dejen solos y no permitan que vayan a hacer quemas", señaló Mancilla. Advirtió que estas actividades representan un riesgo mayor debido a que la ropa sintética utilizada actualmente en el campo puede incendiarse con facilidad.