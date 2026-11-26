Santiago, hijo de actor mexicano Jorge Salinas, encara a Mathías Brivio y Katia Palma por burlarse de él en ‘Esto es guerra’: “Yo sudo la camiseta” Santiago Salinas, hijo del galán de telenovelas Jorge Salinas, exigió respeto a Mathías Brivio y Katia Palma tras comentarios sobre él por perder un juego contra Leandro Cabello.

Santiago Salinas, hijo del actor Jorge Salinas, expresó su molestia contra Mathías Brivio y Katia Palma, conductores de 'Esto es guerra: Desafío 14', luego de que ambos hicieran comentarios sobre su desempeño durante una competencia contra Leandro Cabello. El integrante de los 'combatientes' esperó a que su contrincante celebrara el punto para cuestionar la actitud de los presentadores.

"Bien, Santiago, falta un par de saquitos más. ¡Vamos! Ya estás ah. Acelera para que toques la campana. ¡Corre!", se le escuchó decir a Mathías Brivio al notar que Leandro le había sacado ventaja y que Santiago avanzaba con dificultad. Por su parte, Katia Palma comentó: "Toma aire para que toques la campaña".

Santiago Salinas reclama a conductores de 'Esto es guerra'

La noche del miércoles 25 de noviembre, Santiago Salinas pidió el micrófono para expresar su incomodidad por los comentarios de Mathías Brivio y Katia Palma. El competidor, que recientemente había regresado al programa tras sufrir una lesión, consideró que ambos se estaban burlando de su desempeño. Ante el reclamo, la conductora de los 'guerreros' negó haberse reído y le indicó que debía dirigirse al periodista.

"Mathi y Katia, si les hace chiste burlarse de una persona que está recién entrando al programa nuevamente después de una lesión; qué buenos conductores del programa son", manifestó Santiago Salinas en 'Esto es guerra'.

"Yo no me he reído, el que se ha reído es tu propio conductor. ¡Habla con él!", respondió Palma. "Igual te burlas y yo entiendo", replicó el joven.

Pese al intercambio de palabras, Santiago aseguró que está satisfecho con su rendimiento y que continúa esforzándose en cada competencia. "Yo sudo la camiseta y estoy súper orgulloso de mí enfrentando a Leandro aún así lesionado", sostuvo.

¿Por qué Santiago Salinas se ausentó de 'Esto es guerra'?

Antes del incidente, Santiago Salinas se ausentó del programa y explicó en sus redes sociales que había sufrido una lesión. Según contó, se sometió a evaluaciones médicas para descartar complicaciones y debía continuar con su recuperación antes de volver a competir.

"El motivo de mi ausencia estos últimos días en el programa. El día jueves tuve una lesión ‘nada grave’ y estos días estuve haciéndome los chequeos médicos correspondientes para descartar algo mayor y, gracias a Dios, todo salió bien; sin embargo, debo tomarme unos días más junto con mi rehabilitación y reposo para poder recuperarme al 100% y darlo todo en la competencia", escribió.