Indira Rodríguez, abogada de Pedro Mo, Brenda Jah y los hermanos Tapullima: "Uno de mis clientes es invidente y lo acusan de manipular armas" Indira Rodríguez integra el equipo legal, conformado por cinco abogados, encargado de la defensa de Pedro Mosqueira, Libia Arcila, Brenda Mejía, David Tapullima y Polidoro Tapullima. En diálogo con La República alertó que la Fiscalía no sometió a pericias mínimas las pruebas presentadas por la Dircote.

Indira Rodríguez, abogada de Pedro Mo, Brenda Jah y los hermanos Tapullima: "Uno de mis clientes es invidente y lo acusan de manipular armas"

Indira Rodríguez, abogada de Pedro Mo, Brenda Jah y los hermanos Tapullima: "Uno de mis clientes es invidente y lo acusan de manipular armas"

-El 19 de noviembre se realizó la detención de Pedro Mosqueira, Libia Arcila, Brenda Mejía, David Tapullima y Polidoro Tapullima. A la fecha, ¿cuál es el estado de la investigación?

Hasta el día de hoy (23 de noviembre) los imputados han pasado por el control de identidad, la prueba toxicológica y la prueba psicológica. Nada más. No hay absolutamente nada, no están avanzando. Están completamente inmiscuidos en la persecución. No están avanzando las diligencias.

Video destacado KEIKO EN CHINA Y LÓPEZ ALIAGA INSISTE EN SER ALCALDE FT. ZUNINI | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

-¿Cómo se encuentran sus clientes y sus familiares? Tengo entendido que hubo varias vulneraciones al momento de su detención

Evidentemente su detención en la Dircote se da en condiciones completamente infrahumanas. Y sí, cuando fueron retenidos, a ninguno de los cuatro se le informó correctamente el delito ni las razones de su detención.

En el caso del señor Polidoro Tapullima se trata de una persona invidente desde hace varios años. Este dato parece que la Dircote no lo sabía porque al momento de su detención no le brindaron el sistema Braille.

Al señor David lo encuentran en la casa del señor Polidoro y lo llevan caminando con chaleco de detenido y con marrocas hacia su domicilio. Han violado su derecho al honor y buena reputación. Ha sufrido la humillación de ser expuesto de esa forma frente a todo su vecindario.

Pedro Mo también ha vivido un traslado muy arbitrario. Nos habían informado que lo iban a llevar vía aérea, pero al final lo han llevado de forma terrestre. Hemos estado incomunicados con él más de ocho horas y, según la normativa, después de las ocho horas que no tienes comunicación con tu familiar o con tu patrocinado, aplica desaparición. Recién nos informaron cuando llegó a Lima que fue trasladado vía terrestre. Sus familiares pasaron horas de angustia e incertidumbre al no saber nada de él.

-Además de las afectaciones en su detención y traslado, ¿Han identificado otras fallas en la denuncia de la Dircote y la posterior imputación fiscal?

Sí, varios. El principal es que más o menos entre el 65 y 70% de los supuestos elementos de convicción para una detención preliminar se basan en lo dicho por el agente especial “Carlos Campos”. No se han realizado las pericias mínimas para corroborar su testimonio. Se atribuyen a nuestros patrocinados un video en el que se ve a unas personas encapuchadas portando armas. El agente especial indica que se trataría de ellos y a la Fiscalía le ha bastado ello. No han realizado las pericias morfológicas para determinar si realmente son los imputados. Lo mismo sucede con los audios donde se habla sobre una bomba. No se ha sometido ese audio a las pruebas fonéticas.

Cuando una persona o institución quiere presentar un medio probatorio en la Fiscalía para incriminar a otra tiene que haber un código HASH, pues en este caso no se ha realizado ello.

-En el caso del señor Polidoro se le señala por supuestamente haber usado armas

La Dircote dice que investigó durante dos años el caso, lo cual es completamente irrisorio porque el señor Polidoro Tapullima es una persona invidente desde hace varios años, sin embargo, lo responsabilizan de supuestamente haber estado en un campo disparando.

¿Cómo va a disparar si no ve? Es algo totalmente ilógico, ¿no?

-¿A qué cree que se deba que la mayoría de pruebas se basen únicamente en el testimonio del agente especial Carlos Campos?

El operativo Centinela no es el único. Anteriormente, se ha desarrollado el operativo Perseo (2014), operativo Olimpo (2020), operativo Huánuco (2022), operativo de la Confederación campesina del Perú (2022) y operativo Ayacucho (2023). Todos han sido operativos de terruqueo en los que existe un patrón: utilizan policías para infiltrarse en las organizaciones sociales.

Según las normas, un agente especial es un civil que ha sido o es parte de una organización y brinda información. En cambio, un agente encubierto es un efectivo policial que se infiltra en la organización. En estos casos se habla de un agente especial, pero en realidad se trataría de un policía, lo cual viola, evidentemente, todo el protocolo.

Si se tratara de un civil, ¿hubieran tomado su declaración sin corroborarla? No. En cambio, si es un policía enviado a infiltrarse en este entorno, le dan el peso que, finalmente, ha terminado en la detención preliminar de los imputados”