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Sociedad

Perú tiene más de 6 millones de animales abandonados y es cuarto en Latinoamérica: ¿cómo adoptar y darles un hogar?

En el marco del Día del Perro Adoptado, la ONG WUF y Subaru lanzan la campaña “WUFBARU”, que busca visibilizar historias de perros en adopción y facilitar este proceso responsable.

Miles de mascotas abandonadas están a la espera de un nuevo hogar.
Miles de mascotas abandonadas están a la espera de un nuevo hogar. | Composición LR
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Más de seis millones de animales viven en situación de calle en el Perú, una cifra que evidencia la magnitud del abandono y la sobrepoblación animal en el país. Según estimaciones de organizaciones protectoras de animales, esta problemática posiciona al Perú en el cuarto lugar de Latinoamérica con mayor cantidad de animales sin hogar, lo que refuerza la necesidad de impulsar la adopción, la esterilización y la tenencia responsable.

En el marco del Día del Perro Adoptado, que se conmemora cada 23 de septiembre, la organización WUF y la marca automotriz Subaru lanzaron la campaña “WUFBARU”, una iniciativa que busca visibilizar las historias de perros que esperan encontrar una familia y facilitar el acceso a procesos de adopción responsable.

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Más de 750 animales reciben ayuda cada mes

La dimensión del abandono animal también se refleja en el trabajo de organizaciones que buscan brindar atención y nuevas oportunidades a perros y gatos sin hogar. WUF, ONG peruana dedicada a la protección animal, brinda ayuda a más de 750 animales cada mes.

Sin embargo, conseguir que un perro encuentre una familia no depende únicamente de su difusión. La organización realiza evaluaciones a los potenciales adoptantes para conocer sus condiciones, dinámica familiar y capacidad de asumir un compromiso responsable y duradero.

“Cada adopción debe partir de una decisión informada. Además de dar visibilidad a los perros, acompañamos a las personas para que encuentren un compañero que se adapte a su dinámica familiar y estilo de vida. Nuestro objetivo es construir hogares para siempre”, explicó Valeria Cejo Calixto, gerente de WUF.

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Campaña busca facilitar la adopción de perros sin hogar

“WUFBARU” marca una nueva etapa de la alianza entre WUF y Subaru, vigente desde 2022. Durante septiembre, la marca automotriz utilizará sus plataformas digitales para acercar a más personas a los perros que se encuentran bajo el cuidado de la organización.

Como parte de la iniciativa, la web oficial de Subaru incorporará una sección dedicada a la campaña, donde los interesados podrán conocer las historias y personalidades de los perros disponibles para adopción, además de acceder a los formularios para iniciar el proceso con WUF.

La campaña también contempla contenidos en redes sociales, la participación de embajadores y creadores de contenido, así como testimonios de familias que ya adoptaron.

En cuatro años de trabajo conjunto, WUF y Subaru han contribuido a concretar 88 adopciones responsables, entregar más de 37 toneladas de alimento y realizar 3.118 esterilizaciones. Estas acciones han beneficiado a más de 10.400 perros y gatos en situación de abandono.

¿Cómo adoptar un perro en Perú?

Las personas interesadas en adoptar pueden conocer a los perros disponibles a través de la plataforma digital de Subaru y acceder al proceso de evaluación gestionado por WUF.

La organización busca que cada adopción responda a las necesidades del animal y a las condiciones de su futura familia. Además, cada adopción concretada permite liberar espacio para que otro perro pueda ser rescatado y recibir atención.

La campaña “WUFBARU” busca así ampliar las oportunidades de adopción responsable frente a una problemática que afecta a millones de animales en el país.

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